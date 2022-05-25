جودو الإمارات يخطف ذهب «خليجية الكويت»

المصدر: الكويت -علي الظاهري - أحمد جمال الدين – ياسمين العطار

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تمكن لاعبو منتخبنا الوطني للجودو من إهداء الإمارات 3 ميداليات ملونة في منافسات اليوم الأول للجودو، ضمن النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة حتى نهاية الشهر الجاري، حيث توج جورام دراناشغيلي بوزن تحت 66 كغ بالميدالية الذهبية عقب فوزه على الكويتي عيسى المرزوق، والسعودي مؤنس هوساوي والبحريني محمد نايف.

وتوج سعيد النقبي بالميدالية الفضية بوزن تحت 73 كغ بعد فوز البحريني رمضان كودجاكوف بالميدالية الذهبية، كما توج أحمد السميري بالميدالية البرونزية بوزن تحت 60 كغ.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو في اتصال هاتفي بالبعثة عصر أمس مشيداً بما تحقق من نتائج إيجابية بالرغم من ارتفاع مستوى البطولة وعدد المشاركين فيها من نجوم اللعبة على مستوى الخليج العربي، متمنياً أن يتواصل التألق خلال جولة اليوم الختامية لمنافسات الوزن الثقيل للعبة ضمن مشوار إعداد منتخبات الإمارات للجودو للبطولات الإقليمية والدولية القادمة.

وأكد ناصر التميمي أمين عام اتحاد الجودو والمصارعة بأن المشاركة ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية بالكويت تأتي ضمن خطة الاتحاد للاستعداد للمشاركة في أجندة المحافل المهمة خلال المرحلة المقبلة ومنها دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها مدينة قونيه بتركيا شهر أغسطس المقبل.

سيطرة

واستطاع منتخب الإمارات للدراجات أن يفرض هيمنته على غمار مسابقات الدراجات ويغرد بعيداً بالألعاب الخليجية عن بقية المنتخبات ويحصد 11 ميدالية ملونة من أصل 14 تم تخصيصها بوجه عام لمسابقة الدراجات في الدورة، حيث حقق منتخبنا الوطني للسيدات العلامة الكاملة بحصد 4 ذهبيات من أصل4 فيما حقق منتخب الرجال 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.

واختتم منتخبنا الوطني للدراجات مشواره المميز والحافل بحصد 3 ميداليات جديدة في سباق الطريق للرجال للفردي والفرق.

وحصل أحمد المنصوري على الميدالية الذهبية في مسابقة الطريق لفئة فردي الرجال بزمن 1:49:35، فيما حصد يوسف ميرزا الميدالية البرونزية، وفاز البحريني أحمد ناصر بالميدالية الفضية، كما فاز منتخبنا الوطني المكوّن من يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، خالد معيوف،سيف معيوف الكعبي،وليد النقبي بذهبية الفرق لسباق الطريق بزمن 5:28:45 وحصل المنتخب البحريني على المركز الثاني، والمنتخب الكويتي بالمركز الثالث. وعلى صعيد مسابقات الرياضات الإلكترونية توج كل من سالم السويدي وإبراهيم الحمادي بفضية لعبة الفيفا، فيما فاز المنتخب الكويتي بالذهبية والعٌماني بالميدالية البرونزية.

وصعدت الإمارات إلي المركز الرابع في جدول الترتيب العام برصيد 34 ميدالية ملونة بواقع 12 ذهبية، و12 فضية، و10 ميداليات برونزية. وفاز منتخبنا الوطني لهوكي الجليد على نظيره السعودي بنتيجة 5 – 1 في مستهل مبارياته بمرحلة المجموعات ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية بالكويت.

هدف

من ناحيته أكد سعيد الطاهر الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، أن مشاركة منتخبنا للرياضات الإلكترونية في دورة الألعاب الخليجية تعتبر أول مشاركة رسمية خارجية، حيث سبق المشاركة بنظام اللعب المرئي «عن بعد» في بطولتي غرب آسيا الأولى والثانية بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم وحقق فيهما المنتخب المركزين الأول والثالث.

مشيراً إلى أن المنتخب يتطلع إلى التميز في مشاركته الخليجية وتحقيق مزيد من الإنجازات التي دشنها بحصد الميدالية الفضية في مسابقة «فيفا» ويأمل مواصلة التألق في دوري الأساطير «league of legends» ثاني مسابقات الرياضات الإلكترونية في البطولة.

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