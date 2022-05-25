104 سفن تؤكد مشاركتها في سباق (القفال 31)

المصدر: دبي - البيان

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يواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية استقبال طلبات المشاركة في النسخة رقم 31 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كمسك ختام لفعاليات الموسم الرياضي البحري 2021-2022.

وشهدت عملية التسجيل حتى يوم أمس 104 سفن في انتظار إعلان القائمة النهائية مع إغلاق باب التسجيل .

دافع خاص

ورفع راشد ثاني العايل المهيري عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة الرياضية وعضو اللجنة العليا المنظمة لسباق (القفال 31) الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه المتواصل واهتمامه الكبير بالرياضات البحرية وسباق القفال.

وقال راشد ثاني العايل المهيري إن اهتمام سمو راعي الحدث باستمرار السباق أعطى المزيد من الدافع إلى الملاك والنواخذة للمشاركة في السباق الأغلى في الموسم الرياضي البحري حيث تسابق الجميع للتسجيل واستكمال كافة الإجراءات قبل وقت كاف في انتظار قرار اللجنة المنظمة باعتماد الموعد الجديد للسباق وفق تقارير الأرصاد والنشرة البحرية المتوقعة في الأيام المقبلة.

وأشاد رئيس اللجنة الرياضية في النادي بدور اللجنة العليا المنظمة ولجان النادي وجهودهم في تنظيم وإنجاح السباق والتعاون الكبير القائم بين النادي وشركائه من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وكذلك التنسيق والتواصل مع أهل البحر من المتسابقين والنواخذة في سبيل الارتقاء بالمسابقات والفعاليات .

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