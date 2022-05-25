تحدي النجوم في «دولية فزاع للريشة الطائرة»

المصدر: دبي - البيان

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رفع نجوم دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020» بعد وصولهم دبي للمشاركة في دولية فزاع للريشة الطائرة لأصحاب الهمم راية التحدي، حيث يوجد في النسخة الحالية نخبة من أبطال طوكيو الحائزين على الذهب والفضة والبرونز، ما سيكون له المرود الإيجابي على المستوى الفني لهذا الحدث المهم، الذي انطلق أمس بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بمشاركة 30 دولة.

ومن أبرز المشاركين في نسخة دبي والذين حلقوا بذهبية دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة الماليزي شيالو، والذي حصل على المركز الأول في مسابقة الوقوف العلوي رقم 5، وبطلي الهند برامود بوقات «ذهبية الوقوف السفلي رقم 3» ونيقار، بينما يغيب الفرنسي لوكاس بطل العالم بسبب الإصابة والتي حرمته من التواجد في دبي، والذي تألق في بطولة الريشة الطائرة في نسختها الماضية حينما فاز بـ 3 ذهبيات الفردي رجال والزوجي رجال والزوجي المختلط.

يُذكر أن دبي كانت قد جهزت بطل العالم للمشاركة في دورة طوكيو بعد أن اختبر إعداده للمشاركة في هذا الحدث البارالمبي المهم عبر الدورة السابقة ليحصد الميدالية الذهبية، وخصوصاً أن اللاعب ظل يحرص على التواجد في «بطولات فزاع».

رقم مهم

من ناحيته أعرب محمد طالب رئيس بعثة العراق عن سعادته بالظهور الأول لمنتخب بلاده في هذا الحدث بعد استحداث اللعبة في هذا العام، مبيناً أنه الظهور الأول للعراق خارجياً من أجل الاحتكاك وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

ووصف طالب «بطولات فزاع» بـ «الرقم المهم» في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» العالمية، مؤكداً أن حرص الأبطال النخبة على التواجد فيها يؤكد قيمة هذا الحدث، مثمناً الجهد الكبير الذي ظلت تبذله اللجنة المنظمة حتى يحقق أهدافه المنشودة.

وكشف رئيس البعثة العراقية أن المرحلة المقبلة ستشهد تكوين فريق للسيدات، مبيناً أن منتخب بلاده يشارك حالياً بـ 6 لاعبين وهو فريق حديث التكوين.

من ناحية أخرى انطلقت الأحد دورة المصنفين المستوى الثاني بمشاركة 9 مصنفين على هامش البطولة.

وأوضح الدكتور أحمد رضا المشارك في الدورة أن دبي سباقة في عمل الورش التطويرية، مشدداً على أهمية مثل الدورات من أجل اتساع دائرة المشاركين من اللاعبين في الدول وفق التصنيف العلمي.

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