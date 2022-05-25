سباق الجري الثلجي في سكي دبي يونيو المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة من «سباق دبي للجري الثلجي»؛ الحدث الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يقام يوم 11 يونيو المقبل، وتستضيف منافساته قاعة سكي دبي الثلجية في مول الإمارات.

ويتاح التسجيل في السباق ضمن فئتين الأولى تمتد لمسافة 3 كيلومترات، والفئة الثانية تمتد لمسافة 5 كيلومترات، وذلك لكل فئات المجتمع من جميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة من عمر 16 سنة فما فوق للمشاركة في هذا السباق الفريد، الذي يساهم في تعزيز السياحة الرياضية في دبي من خلال توفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج في وقت الصيف، وهو الأمر الذي يعد فرصة للمشاركة من المقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الثلجية الرائعة التي تصل درجة الحرارة فيها إلى أقل من 4 درجات تحت الصفر في وقت الصيف، مما يشجع على جذب المزيد من السائحين إلى دبي.

ويمكن المشاركة في السباق عبر التسجيل في الرابط التالي: ويتاح التسجيل حتى يوم 3 يونيو.https:/‏/‏www.premieronline.com/‏event/‏ .dxb_snow_run

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