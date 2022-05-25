اتحاد الرماية يختبر رماة «التراب»

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر اتحاد الإمارات للرماية إقامة اختبارات رماة الأطباق من الحفرة «التراب» يومي السبت والأحد المقبلين بميادين نادي ند الشبا للرماية بدبي.

وثمن اتحاد الرماية استضافة نادي ند الشبا للرماية للتقييم، موجهاً الشكر إلى أسرة فريق فزاع للرماية وإلى الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم رئيس الفريق على تجاوبهم وتعاونهم المثمر والبناء مع الاتحاد.

وقال الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرماية إن إقامة التقييم في نادي ند الشبا للرماية جاءت استجابة لظروف معظم الرماة وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم حتى تصبح حظوظهم متساوية ولنيسر للكل فرصة المشاركة دون عناء مادي أو معنوي في تقييم بالغ الأهمية للوقوف على مستوى الرماة قبيل المشاركات الخارجية المتبقية هذا الموسم. (دبي - البيان)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز