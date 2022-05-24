صدارة ثنائية لـ«الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة- عدنان الغربي

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تصدر الآذري ميسراتدين إسكندروف، والهندي أباجيت جوبتا بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 30 مايو الجاري، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة، يمثلون 48 دولة.

ورفع الثنائي اسكندروف وجوبتا رصيدهما إلى 3 نقاط، حيث تغلب إسكندروف في الجولة الثالثة على الصربي الأستاذ الدولي الكبير ألكسندر اينديتش، وفاز جوبتا على مواطنه الأستاذ الدولي الكبير رونق سدواني.

وافتتح عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد محمد المدفع رئيس لجنة الإمارات للبريدج منافسات الجولة الثالثة من بطولة الشارقة ماسترز، وبطولة التحدي للمصنفين تحت 2300، بحضور عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس النادي وجمال عيسى المدفع الأمين العام وعمر نعمان آل علي مدير البطولة وإحسان توردالييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج مدير أكاديمية طشقند الدولية للشطرنج ورجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

ثناء

وأثنى عيسى هلال الحزامي على الجهود الكبيرة المبذولة من فريق العمل القائم على تنظيم بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج، مشيراً إلى تطور مستواها من عام إلى آخر، ومبدياً سعادته بتواجده في أكبر نادٍ للشطرنج بالعالم، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

وأسفرت بقية نتائج الجولة الثالثة عن تحقيق الفتى الذهبي سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج فوزاً ثميناً على حساب البطل الأرميني الأستاذ الدولي الكبير آرام هاكوبيان، ليرفع سالم رصيده إلى 2.5 نقطة في المركز الثاني.

فيما تقاسم الأوزبكي الأستاذ الدولي الكبير جواهر سينداروف ونظيره الإيراني الأستاذ الدولي الكبير ايدن بويا نقطة المباراة في لقائهما على الطاولة الأولى، ليجمع كل منهما 2.5 نقطة من ثلاث جولات، وحقق الأستاذ الدولي الكبير الروسي أليكسي سارانا فوزاً مستحقاً على الأرميني الأستاذ الدولي الكبير روبير هوفهانيسيان، كما واصل الروماني الأستاذ الدولي الكبير دانييل بوغدان تقديم سلسلة عروضه القوية بفوزه على الأستاذ الدولي الكبير الهندي بورنانيك أبهيمانيو.

بطولة التحدي

وأسفرت نتائج الجولة الثالثة لبطولة التحدي عن تعادل الأستاذ الاتحادي العراقي آكار صالح في المباراة وحصل على نقطة مع منافسه الباكستاني مرتضى علي بعد مباراة ماراثونية، استمرت لما يقارب الخمس ساعات، وعلى الطاولة الثانية حقق الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة فوزاً صعباً في الثواني الأخيرة على الأستاذ الدولي الأردني أحمد الخطيب ليتصدر إبراهيم سلم الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

كما حقق المخضرم المصري الأستاذ الدولي محسن الجابري الفوز على الأستاذة الدولية الأرمينية سونا أستريان ليصل إلى النقطة الثالثة أيضاً، وعلى الطاولة الرابعة حقق الموهوب محمد سعيد اليليلي لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة فوزه الثالث على التوالي على حساب البريطاني الأستاذ الاتحادي تشارلز ستوري، وواصلت الأستاذة الدولية الجورجية ليلى كوريز نتائجها الإيجابية في البطولة بعد تخطيها عقبة الأستاذ الاتحادي العراقي أحمد جمال في الجولة الثالثة.

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