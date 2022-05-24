ماكلروي يتصدر ترتيب (جولة دي بي وورلد) للغولف

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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اعتلى الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي صدارة الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة (دي بي وورلد) للغولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، وذلك مع سعيه للتتويج بلقب الجولة للمرة الرابعة في مسيرته ترقباً للختام الكبير الذي سيقام في دبي في شهر نوفمبر المقبل.

واستفاد ماكلروي في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية في تولسا التي اختتمت مطلع الأسبوع الجاري، ليرفع رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 1979.1 نقطة، متقدماً على النرويجي فيكتور هوفلاند الذي توج بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io مطلع الموسم الجاري، والذي أصبح رصيده 1953.1 نقطة.

وكان الأمريكي جاستن توماس المستفيد الأكبر هذا الأسبوع بعد حصده اللقب في تولسا، بعدما تقدم 51 خطوة دفعة واحدة، وأصبح بالمركز الثالث في الترتيب العام للجولة برصيد 1946.3 نقطة، وهو حال وصيفه ويل زالاتورس الذي جاء وصيفاً في البطولة، ليتقدم 18 مركزاً في تصنيف جولة (دي بي وورلد) ويصبح بالمركز الرابع برصيد 1.702.8 نقطة.

ويأتي بالمركز الخامس في ترتيب جولة (دي بي وورلد) هذا الموسم، البلجيكي توماس بيترز الذي حقق لقب أبوظبي إتش إسي بي سي، برصيد 1596 نقطة.

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