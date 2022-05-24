«أبوظبي الرياضي» يحفز المشاركين في «سبارتن 2022»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن العالمية عن خصومات مبكرة للتسجيل قبل 200 يوم على انطلاق النسخة الثانية لبطولة العالم للسبارتن في أبوظبي، بهدف تشجيع عموم فئات المجتمع على المشاركة في السباقات الأربعة المفتوحة والسباق المخصص للناشئين، كما تضمن هذه الخطوة تعزيز التفاعل المجتمعي في سباقات الحواجز الرائعة على مدار عطلة نهاية الأسبوع.

وتقام منافسات البطولة في صحراء الوثبة بين 2 و4 ديسمبر2022، وتتضمن سباقات: السبرينت (5 كلم؛ 20 حاجزاً) وسباق السوبر (10 كلم؛ 25 حاجزاً) وسباق لتتابع سوبر للفرق (10 كلم؛ 25 حاجزاً) وسباق البيست (21 كلم؛ 30 حاجزاً)، بالإضافة إلى سباقات الناشئين التي تتراوح مسافاتها بين 1 و3 كيلومترات، في مسارات الكثبان الرملية والطرقات الصحراوية وفق المستوى المناسب.

وتنطلق بطولة هذا العام، بالتعاون مع منتجع وسبا لاكشري كولكشن ديزرت في صحراء الوثبة على بعد 30 دقيقة من أبوظبي، استكمالاً للنجاحات الباهرة التي حققتها النسخة الماضية في صحراء ليوا، وتتزامن منافسات البطولة مع عطلة نهاية أسبوع اليوم الوطني الحادي والخمسين، ومن المؤمل أن تشهد مشاركة نُخبة رياضيي سباقات التحمل والحواجز من جميع أنحاء العالم للمنافسة على جوائز نقدية تتجاوز قيمتها 125 ألف دولار أمريكي.

تفاعل مجتمعي

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تُسلط النسخة الثانية لبطولة العالم للسبارتن الضوء على الخطط المتواصلة والجهود الدؤوبة لبناء وتعزيز الثقافة الرياضية المستدامة وتعزيز الأنشطة والتحديات في أجندة العام الثاني بعد أن لاقت النسخة الأولى نجاحات غير مسبوقة وتفاعلاً مجتمعياً مميزاً أثمر عن الكثير من المكتسبات الهامة للرياضة المجتمعية ولخطط ترسيخ ريادة العاصمة عالمياً، بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى دعم نمط حياة مثالية وصحية تساهم في تحقيق السعادة لعموم فئات المجتمع».

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جو دي سينا، المؤسس والرئيس التنفيذي للسبارتن: «تُمثل عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد منافسات بطولة العالم للسبارتن الفرصة الأمثل لأفراد المجتمع في الإمارات لاختبار تجربة سباقات السبارتن، حيث تتيح لهم فرصة مشاهدة أبرز الرياضيين العالميين يتنافسون للفوز بالسباق الحماسي، الذي يُمثل ذروة موسم رياضة التحمل وسباقات الحواجز، ومن ثم خوض التجربة بأنفسهم بعد ذلك.

ويحظى المجتمع الإماراتي بفرصة التعرف على المنافسات ضمن فئاتها الأربع، إلى جانب الفعالية المخصصة للناشئين، لإطلاق العنان لإمكاناتهم البدنية والذهنية والاستمتاع بتجربة مذهلة ستُغيّر بلا شك نظرتهم لأنفسهم».

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