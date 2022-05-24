«نصف ماراثون رأس الخيمة» 18 فبراير المقبل

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن تنظيم النسخة الـ 16 لنصف ماراثون رأس الخيمة يوم السبت الموافق 18 فبراير 2023، مع اختيار «أندر آرمور»، العلامة التجارية الرائدة للملابس الرياضية، شريكاً فنياً جديداً للحدث الرياضي.

ويعود أسرع نصف ماراثون في العالم مرة أخرى إلى جزيرة المرجان، ليستقطب نخبة من أبرز العدائين العالميين وعشاق الجري من الهواة والمحترفين من جميع أنحاء العالم، للتنافس ضمن أحد أهم الأحداث الرياضية الرئيسية في دولة الإمارات، ويُفتح باب التسجيل للراغبين بخوض السباق ابتداءً من اليوم، متيحاً فرصة الاستفادة من عروض الخصم المبكر بنسبة 30% حتى نهاية شهر مايو 2022.

وترحب هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بتعاونها مع «أندر آرمور»، العلامة التجارية الرائدة للملابس الرياضية، لتكون شريكاً فنياً للحدث الرياضي.

تشتهر «أندر آرمور» بابتكار وتصميم ملابس تناسب مختلف الألعاب الرياضية، وغيرها من الإكسسوارات الرياضية. بموجب الاتفاقية تزود العلامة التجارية الرياضية الرائدة جميع المشاركين بأحدث ملابسها لتضمن راحة الرياضيين، وتُحسن أداءهم ومستوى لياقتهم وخصوصاً مع مشاركة العدائين في السباق الذي يقام على مضمار سريع ومسطح.

يأتي الإعلان عن استضافة السباق في نسخته الجديدة بعد بضعة أشهر من تحطيم العداء الأوغندي جاكوب كيبليمو، الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون بزمن قدره 57 دقيقة و56 ثانية في فئة النخبة للرجال، وتسجيل العداءة الإثيوبية جيرماويت جيبريهير رقماً قياسياً جديداً في فئة النخبة للسيدات بزمن قدره ساعة و4 دقائق و14 ثانية.

شكلت الأرقام الجديدة أبرز أحداث سباق نصف ماراثون رأس الخيمة الذي شهد أجواء حماسية وتشويقية، وأرقاماً قياسية، وتحقيق إنجازات فردية عبر مختلف فئات السباق.

وكان الحدث قد شهد أيضاً تسجيل كيبليمو أفضل توقيت عالمي بزمن قدرة 40 دقيقة و43 ثانية عندما قطع 15 كيلومتراً، أثناء السباق وفي طريقه لتحقيق اللقب، فضلاً عن تسجيل العداءة إيليش مكولجان رقماً بريطانياً قياسياً جديداً، حيث تمكنت من خلال مشاركتها الثانية في سباق نصف الماراثون من تحقيق وقت قدره 1:06:26، محطمةً الرقم القياسي لنصف الماراثون البريطاني للعداءة المخضرمة بولا رادكليف البالغة من العمر 21 عاماً.

ثقة

وبهذه المناسبة صرح إياد راسبيه، المدير التنفيذي لتطوير سياحة الوجهة وفعاليات الحوافز والمؤتمرات في هيئة رأس الخيمة لتطوير السياحة:

«يسعدنا الإعلان عن موعد انطلاق النسخة الـ 16 من أسرع نصف ماراثون في العالم، الذي تستضيفه إمارة رأس الخيمة المميزة بطبيعتها الرائعة مواصلًا مسيرة التطوير والتميز عامًا بعد عام، وبدا هذا التطور والازدهار واضحاً خلال السنوات الماضية. ونحن على ثقة أن نسخة سباق 2023 ستحافظ على مسيرة السباق المكللة بالنجاح والتميز، والتاريخ العريق لهذا الحدث».

وتابع: «المستويات العالمية الرائدة والأرقام القياسية الجديدة التي سطرتها البطولة في سجلاتها خلال شهر فبراير، تُظهر مدى شعبية نصف ماراثون رأس الخيمة، مستقطباً نخبة من أبرز العدائين في العالم، وجمهورًا واسعًا من المشاركين، بالإضافة إلى الزوار من جميع أنحاء دولة الإمارات والعالم».

وقال لي ديفون، نائب رئيس شركة أندر آرمور: «نحن فخورون ومتشوقون لهذه الشراكة مع هيئة رأس الخيمة للسياحة والتنمية ومنظمة RCS للرياضة والفعاليات، لتنظيم أحد أهم الأحداث الرياضية في العالم. تكمن مهمتنا في دعم ومساعدة كافة الرياضيين المشاركين في الحدث.

وذلك من خلال توفير ملابس رياضية مبتكرة ومريحة، فضلاً عن منح فرص مميزة للانضمام إلى السباق العالمي. افتتحنا مؤخراً أول متجر لنا في إمارة رأس الخيمة، وسيصبح هذا المتجر إلى جانب متاجرنا الأخرى في جميع أنحاء الدولة مراكز لجميع الرياضيين أثناء استعدادهم لهذا الحدث».

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