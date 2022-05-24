الإمارات تستضيف «الألعاب الرياضية الخليجية الأولى» للناشئين 2023

المصدر: الكويت - البيان

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شهد الاجتماع الـ95 للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، والذي أقيم على هامش دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت حتى 31 مايو الجاري إقرار إقامة النسخة الأولى من دورة الألعاب الرياضية الخليجية للناشئين في دولة الإمارات العربية المتحدة، العام المقبل 2023.

وناقش الاجتماع أطر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في المجال الرياضي وسبل تعزيزها في الفترة المقبلة، والعديد من المواضيع التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي والأولمبي.

وشاركت المهندسة عزة بنت سليمان الأمينة العامة المساعدة للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية في الاجتماع الـ95 للمكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية والذي عقد أمس الإثنين بفندق فورسيزون بالكويت برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية بحضور خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة والدكتور عادل الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة والأمناء العامين للجان الأولمبية الخليجية وناصر المجالي الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية.

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