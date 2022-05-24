104 سفن تؤكد مشاركتها في سباق (القفال 31)

المصدر: دبي - البيان

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يواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية استقبال طلبات المشاركة في النسخة رقم 31 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي كمسك ختام لفعاليات الموسم الرياضي البحري 2021-2022.

وشهدت عملية التسجيل للمشاركة في سباق النسخة رقم 31 إقبالاً كبيراً منذ فتح باب التسجيل الأسبوع الماضي عبر البوابة الإلكترونية التي أطلقها النادي خصيصاً لهذا الحدث .

حيث وصل عدد السفن التي تم تسجيلها في السباق المرتقب حتى يوم أمس 104 سفن في انتظار إعلان القائمة النهائية مع إغلاق باب التسجيل للمشاركة وقبل توجه قافلة النادي إلى جزيرة صير بونعير استعداداً لاستكمال الإجراءات والمتمثلة في فحص السلامة تأهباً لانطلاقة السباق.

ويترقب الجميع قرار اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 31 برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، فيما يتعلق بإعلان الموعد الجديد بعد تأجيله بسبب الأحوال الجوية حيث تدرس اللجنة أفضل الظروف لإقامة السباق وفق معايير الأمن والسلامة والتي تضمن وصول جميع المشاركين وتنقلهم بين شواطئ الإمارات وجزيرة صير بونعير مقر انطلاقة الحدث منذ تأسيسه عام 1991.

دافع خاص

ورفع راشد ثاني العايل المهيري عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة الرياضية وعضو اللجنة العليا المنظمة لسباق (القفال 31) الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه المتواصل واهتمامه الكبير بالرياضات البحرية وسباق القفال.

وقال راشد ثاني العايل المهيري إن اهتمام سمو راعي الحدث باستمرار السباق أعطى المزيد من الدافع إلى الملاك والنواخذة للمشاركة في السباق الأغلى في الموسم الرياضي البحري حيث تسابق الجميع للتسجيل واستكمال كافة الإجراءات قبل وقت كاف في انتظار قرار اللجنة المنظمة باعتماد الموعد الجديد للسباق وفق تقارير الأرصاد والنشرة البحرية المتوقعة في الأيام المقبلة.

وأشاد رئيس اللجنة الرياضية في النادي بدور اللجنة العليا المنظمة ولجان النادي وجهودهم في تنظيم وإنجاح السباق والتعاون الكبير القائم بين النادي وشركائه من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وكذلك التنسيق والتواصل مع أهل البحر من المتسابقين والنواخذة في سبيل الارتقاء بالمسابقات والفعاليات منوهاً إلى دور اللجنة الاستشارية لمتسابقي القوارب الشراعية المحلية التي تم تشكيلها تحت إشراف اللجنة الرياضية حيث تتولى دعم النادي في الأمور المتعلقة بالفعاليات التراثية وتقديم الاقتراحات والتوصيات بما يخدم المصلحة العامة.

وتمنى المهيري في ختام حديثه التوفيق لجميع المشاركين في سباق النسخة رقم 31 من حدث القفال والتنقل من شواطئ الإمارات إلى جزيرة صير بونعير والوصول بعد ذلك بسلام إلى شواطئ دبي مؤكداً أن اللجنة العليا المنظمة تضع في أولوياتها تحقيق مبدأ الأمن والسلامة لذلك أرتات تعديل الموعد بما يتناسب مع ذلك.

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