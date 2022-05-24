«اليد» ينظم دورة للمدربين للاطلاع على التعديلات الجديدة للقانون

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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اقيمت في الرابعة والنصف عصر اليوم دورة تدريبية لمدربي الأندية الأعضاء في اتحاد كرة اليد بنظام الاتصال المرئي عن بعد، عبر تطبيق زووم، وذلك لشرح التعديلات الجديدة على قانون الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وتنظم الدورة لجنة الحكام برئاسة عبد السلام ربيع المحيربي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، والذي أكد أن التعديلات الجديدة التي طرأت على عدد من مواد قانون اللعبة، إضافة للجديد منها، تم تطبيقها في العديد من الدول، وخلال العديد من البطولات والأحداث الرياضية بمختلف مواقعها حول العالم منذ الموسم الماضي، ونحن في اتحاد الإمارات لم نطبقها على أرض الواقع في الموسم الماضي، والذي انطلق قبل صدورها بشكل رسمي من لجنة الحكام والقوانين بالاتحاد الدولي لكرة اليد، وسيتم إقامة دورة لقضاة ملاعبنا خلال الفترة المقبلة.

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