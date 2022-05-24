عيسى هلال: بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج أثبتت جدارتها عالميا

المصدر: وام

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أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج أثبتت جدارتها وتفوقها على مستوى العالم عاما بعد عام وهو ما كشفه تطورها على مدار جميع نسخها السابقة علاوة على عدد وفئات المشاركين فيها الذين يصنفون بأنهم أفضل لاعبي العالم من أصحاب الألقاب الدولية.

كان رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة أحمد محمد المدفع رئيس لجنة الامارات للبريدج قد افتتحا منافسات الجولة الثالثة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 30 مايو الجاري، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 48 دولة، يتنافسون على جوائز البطولة البالغة في مجموعها 60 ألف دولار.

و أشاد رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالجهود الكبيرة المبذولة من فريق العمل واللجنة المنظمة لبطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج ، مبدياً سعادته بتواجده في "أكبر نادٍ للشطرنج بالعالم" والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

شهد افتتاح هذه الجولة عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس النادي وجمال عيسى المدفع الأمين العام وعمر نعمان آل علي مدير البطولة، وإحسان توردالييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج مدير أكاديمية طشقند الدولية للشطرنج، ورجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وعلى صعيد نتائج الجولة الثالثة للبطولة حقق سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج فوزاً مهما على البطل الأرميني الأستاذ الدولي الكبير آرام هاكوبيان، ليصبح في رصيد سالم 2.5 نقطة بواقع انتصارين وتعادل.

فيما تقاسم الأوزبكي الأستاذ الدولي الكبير جواهر سينداروف ونظيره الايراني الأستاذ الدولي الكبير ايدن بويا نقطة المباراة في لقائهما على الطاولة الأولى ليجمع كل منهما 2.5 نقطة من ثلاث جولات، وعلى الطاولة الثانية تمكن الأستاذ الدولي الكبير الأذري ميسراتدين اسكندروف من الظفر بنقطة المباراة على حساب منافسه الصربي الأستاذ الدولي الكبير ألكسندر اينديتش ليتصدر الأذري البطولة مؤقتاً بثلاث نقاط كاملة.

و انضم الهندي أباجيت جوبتا لقائمة المتصدرين بنهاية الجولة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على مواطنه الأستاذ الدولي الكبير رونق سدواني.

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