دولية فزاع للريشة الطائرة لأصحاب الهمم تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، يدشن 247 لاعباً ولاعبة من 30 دولة صباح اليوم بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي النسخة الرابعة لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم «الجولة العالمية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة «دبي 2022».

وبدأت طلائع الوفود المشاركة في الحدث الوصول للدولة تباعاً حيث تسعى المنتخبات لترك بصمة في ثاني بطولات فزاع الدولية لعام 2022 بعد أن وضعت الأجهزة الفنية معادلاتها لتحقيق ذلك وفق النهج المرسوم فيما يتكون منتخبنا من حميد السناني وسلامة الخاطري والذي يسعى للاحتكاك في هذا الحدث المهم.

ووجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الحدث على دعمه واهتمامه الكبيرين بـ «أصحاب الهمم» مما كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم في كافة الأصعدة وإلى مجلس دبي الرياضي على متابعته لكل تفاصيل بطولات فزاع المختلفة من أجل تحقيق النجاح المنشود والتي باتت حدثاً عالمياً مهماً في ظل النجاح المنشود الذي حققته على الصعيدين الفني والتنظيمي واتساع دائرة المشاركين من نسخة لأخرى والتي فرضت نفسها على الساحة ليتسابق«أصحاب الهمم» من أجل التواجد فيها.

دور كبير

وقال: ظلت القيادة الرشيدة توجه دائماً بدعم أصحاب الهمم، وتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم الرياضية مما منح الإمارات ودبي أرض المبادرات دوراً كبيراً في تنظيم كبرى الأحداث الرياضية والاهتمام بفئة مهمة في مجتمعنا والتي ترفع دائماً شعار تمكين «أصحاب الهمم»ليكتمل اندماج المجتمع مع بعضه حيث نسعى جميعاً لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة حيث نتطلع للمزيد من النجاحات.

وأضاف: شهدت النسخ المختلفة لبطولات فزاع نقلة نوعية وارتفاعاً ملحوظاً في عدد المشاركين لينجح أبناء الإمارات في تنظيم مثل هذه البطولات المهمة خصوصاً أن بطولات فزاع بالأرقام تواصل التفوق والتميز وتحطيم الأرقام العالمية.

من ناحيته أكد محمود طيفور مدرب منتحبنا أن الهدف من هذه المشاركة يتمثل في الاحتكاك والتعرف على مستوى اللاعبين وصقل المهارات وصولاً إلى ما نصبو إليه.

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