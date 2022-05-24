تأجيل سباق «القفال 31»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت اللجنة المنظمة لسباق القفال 31 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن تأجيل موعد السباق الذي كان مقررا له سابقا الفترة 29-27 الجاري وذلك بسبب الأحوال الجوية .

وجاء قرار اللجنة العليا المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، بإرجاء الانطلاقة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي الحدث والذي وجه اللجنة المنظمة بالعمل على تحقيق مبدأ السلامة للمشاركين وإقامة السباق في أفضل الظروف .

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