فريق شرطة أبوظبي يستعد لبطولتي الجوجيتسو والفنون القتالية

المصدر: أبوظبي - البيان

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بدأ فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي للجوجيتسو تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة الشرطة الثالثة للجوجيتسو وبطولة الفنون القتالية المختلطة MMA (الأولى) والتي ستقام في إمارة أم القيوين ضمن درع التفوق العام الرياضي لوزارة الداخلية للموسم الرياضي 2021-2022.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية دعم القيادة الشرطية للفريق في مساعيه للحصول على كأس البطولة على مستوى القيادات العامة للشرطة في الدولة وتحفيزه على جمع أكبر عدد من النقاط والميداليات في هذه البطولات.

وأشار إلى أن الفريق يضم أفضل لاعبي الجوجيتسو وMMA في القيادة العامة لشرطة أبوظبي تم الإشراف عليهم من قبل طاقم إداري وتدريبي مختص مشيراً إلى النتائج المشرفة والمؤشرات الإيجابية التي حققها الفريق ورصدها ضمن إنجازاته في الموسم الرياضي الماضي.

ولفت إلى أن جهود الفريق وتميزه أسهمت في حصول شرطة أبوظبي على درع سمو وزير الداخلية للتفوق الرياضي العام في موسم 2020-2021 مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتحفيز منتسبيها الرياضيين على تحقيق الريادة والتميز انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية رياضة الجوجيتسو وتأثيرها الإيجابي في الجوانب النفسية والصحية والبدنية لعناصر الشرطة.

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