ختام ناجح لبطولة الإمارات المفتوحة الأولى للقوس والسهم

المصدر: الشارقة-البيان

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اختتمت بطولة الإمارات المفتوحة للقوس والسهم، والتي نظمها اتحاد الإمارات للقوس والسهم للمرة الأولى، وسط مشاركة متعددة وواسعة من داخل وخارج الدولة في بطولة الإمارات المفتوحة الأولى، على مدار يومي السبت والأحد، وتعد الأولى من نوعها ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد الساعية لنشر وتطوير هذه اللعبة الأولمبية ومواصلة الجهود في بناء أبطال المستقبل.

حضر مراسم التتويج الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة خالد عيسى المدفع، وسلطان محمد معضد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي المدام الثقافي الرياضي، كما قدم الاتحاد درع شكر تسلمه العميد أحمد السركال ممثلاً القيادة العامة لشرطة الشارقة نظير استضافة البطولة ودعم رياضه القوس والسهم المستمر من قبلهم.

وشهدت البطولة مشاركة على صعيد الأندية بواقع 11 نادياً من داخل الدولة، إلى جانب فتح المجال أمام المشاركة بصورة فردية لعدد من الرماة، كما شارك رماة من دولة الكويت، والسودان ليكون المجمل 51 رامياً من الجنسين.

وكان التنافس الذي أقيم في الميدان المفتوح خارج الصالات، في فئات: الرجال والسيدات للقوس الأولمبي والقوس المركب، الشباب والفتيات تحت 21 سنة، أصحاب الهمم، الناشئين والناشئات تحت 18 سنة والناشئين قوس مركب.

وأكد حميد المشرخ أمين عام اتحاد الإمارات للقوس والسهم، أن إطلاق هذه البطولة يترجم الجهود التي نقوم بها لتطوير ودعم هذه الرياضة من خلال إقامة المنافسات بأكبر قدر ممكن وبأعلى مستوى، من أجل إتاحة المجال أمام الرماة للبقاء في أجواء المنافسات طوال العام دون توقف، بما من شأنه أن ينعكس عليهم بشكل إيجابي على المدى الطويل.

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