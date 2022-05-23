الشارقة يتصدر بطولة الدولة المفتوحة للكاراتيه

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت على صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، بطولة الدولة المفتوحة للكاراتيه لمسابقة «كاتا» فردي فئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات للدرجتين الأولى والثانية من

12 عاماً حتى 19 عاماً وبمشاركة 155 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 نادياً ومركزاً تنافسوا في 16 مسابقة، وشهدت تنافساً مثيراً بين أبطال وبطلات الكاراتيه بالدولة، حيث تصدر البطولة نادي الشارقة الرياضي بعد أن جمع 19 ميدالية متنوعة «8 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات»، فيما حل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ثانياً بعد أن جمع 16 ميدالية متنوعة «4 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات» بينما جاء نادي الذيد، ثالثاً بحصوله على ميداليتين ذهبيتين.

حضر الختام وقام بتتويج الأبطال، الدكتور عبد الله البادين الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، وإبراهيم النعيمي، عضو المجلس، رئيس لجنة المسابقات، بحضور الخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي محمد عزازي، مقرر لجنة الحكام، ومدربي المنتخب الوطني لمسابقة «الكاتا»، نادر بيجي وتورجاي، والخبير العالمي، انطونيو اوليفا.

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