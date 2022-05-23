4 ميداليات جديدة للدراجات في «خليجية الكويت»

المصدر: الكويت - علي الظاهري، أحمد جمال الدين، ياسمين العطار

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حصد منتخب الإمارات للدراجات للسيدات 4 ميداليات جديدة في مشواره المميز ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة حتى نهاية الشهر الجاري.

وصعدت الإمارات إلي المركز الخامس في جدول الترتيب العام برصيد 27 ميدالية ملونة بواقع 9 ذهبيات، و10 فضيات، و8 ميداليات برونزية، واستمرت دولة الكويت المستضيفة للدورة في تعزيز صدارتها للجدول بإجمالي 59 ميدالية بواقع 22 ذهبية و19 فضية و18 ميدالية برونزية.

فيما جاءت مملكة البحرين في المركز الثاني بإجمالي 45 ميدالية، منها 17 ذهبية و16 فضية و12 ميدالية برونزية، وحلت قطر في المركز الثالث بإجمالي 39 ميدالية، بواقع 12 ذهبية و15 فضية و12 برونزية، تلتها سلطنة عُمان في المركز الرابع بإجمالي ميداليات 25 ميدالية بواقع 11 ذهبية، و5 فضيات، و9 ميداليات برونزية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس بإجمالي 34 ميدالية بواقع 7 ميداليات ذهبية، و9 ميداليات فضية، و18 ميدالية برونزية.

إنجاز تاريخي

وحقق فريق منتخب الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات إنجازاً تاريخياً على مستوى مشاركاته الدولية، بحصد المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الفردي، والمركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الفرق في سباق الفردي العام لمسافة 50 كم، الذي أقيم على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، وذلك عن طريق الفريق المكون من صفية الصايغ، شيخة عيسى، هدى حسين، زهرة حسين، مزنة المرزوقي، ومروة سليمان، أما في الفردي فحصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية شيخة عيسى، كما حازت المركز الثاني والميدالية الفضية صفية الصايغ، وأحرزت المركز الثالث والميدالية البرونزية هدى عيسى.

وبهذا الإنجاز المشرف رفع الفريق غلة الإمارات خلال مشاركاتها بمسابقة الدراجات الهوائية بدورة الألعاب الخليجية إلى 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية، وذلك بعدما حقق ذهبيتي سباق فرق ضد الساعة لمسافة 20 كم، وسباق الفردي ضد الساعة لمسافة 12.7 كم.

وأكدت سناء المرداسي، مدربة منتخب الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات، أن لاعبات الإمارات قدمن أداءً مبهراً خلال منافسات الدورة التي تقام حالياً في الكويت، لافتةً إلى أن الفريق خاض جميع المسابقات بروح حماسية عالية ليثبت حضوره ووجوده بين نخبة مميزة من اللاعبات على مستوى دول الخليج العربي، والتي نتج عنها تحقيق العلامة الكاملة بالتربع على المركز الأول في السباقات الثلاثة التي تم تنظيمها بالدورة.

وأهدت لاعبة منتخب الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات، شيخة عيسى، إنجاز بنات الإمارات في مسابقة الدراجات الهوائية إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لدعمها الكريم لفتيات الإمارات، والذي كان له عظيم الأثر في وصول المرأة الإماراتية لهذا المستوى الفني العالي في جميع الرياضات.

افتتاح

وتحت رعاية أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبحضور الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ممثل أمير الكويت ورئيس مجلس الوزراء، افتتحت رسمياً أول من أمس بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس «قاعة آرينا» فعاليات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية بحفل تراثي أنيق استعرض تاريخ وثقافة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال عروض مرئية لخصت الإنجازات والنجاحات وأهم المعالم لكل دولة.

حضر الحفل من وفد الإمارات المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية.

تأكيد

وأكد الدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، أن مشاركة الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الثالثة تأتي امتداداً للعلاقات التاريخية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وترسيخاً لمبادئ الأخوة بين جميع الأشقاء من خلال التنافس الشريف في ميدان الرياضة.

وأشار النيادي إلى أن مثل هذه البطولات والمحافل الرياضية تفتح المجال أمام الرياضيين لمزيد من التألق وتطور الأداء في ظل وجود نخبة اللاعبين في كافة الرياضات المشاركة، بما يخدم مصلحة الرياضة الخليجية ويعزز مستواها على الأصعدة كافة.

وثمّن النيادي المبادرات الأخوية الطيبة من قبل وفود جميع الدول المشاركة في دورة الألعاب الخليجية ومشاطرة وفد الإمارات الأحزان في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ورفع اللافتات قبل كل مباراة تعبيراً عن صادق المشاعر التي أسهمت في تعزيز أواصر المحبة بين الرياضيين، وانعكست على أدائهم في المنافسات والمسابقات المختلفة.

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