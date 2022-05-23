التعادلات تسيطر على الجولة الثانية لـ«الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة-عدنان الغربي

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سيطرت التعادلات على نتائج الجولة الثانية من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 30 مايو الجاري، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 48 دولة.

وأسفرت نتائج الجولة عن تعادل سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج مع منافسه الهندي الأستاذ الدولي الكبير أديبان بي وتعادل الهندي سيثو رامان مع الأستاذ الدولي الكبير الروسي أليكسي سارانا.

كما تعادل الأستاذ الدولي الكبير الروماني بوغدان دانييل مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي أريان تشوبرا، وفرض التعادل نفسه على مباراة الأرميني الأستاذ الدولي الكبير روبير هوفهانيسيان ومواطنه الأستاذ الدولي الكبير هايك مارتوريسيان، فيما تمكن بطل العالم للشباب الموهبة الأوزبكية جواهر سينداوف من تحقيق فوز غاية في الأهمية على منافسه الهندي الأستاذ الدولي الكبير جو كيش.

مبادرة

وفي مبادرة من اللجنة العليا المنظمة للبطولة وتشجيعاً لمواهب النادي تم دعوة اللاعبين الواعدين عبد الرحمن محمد الحمادي (12 عاماً) وأحمد علي بامطرف (13 عاماً) لافتتاح الجولة الثانية من البطولة بحضورعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد للنادي مدير البطولة وإحسان توردالييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج مدير أكاديمية طشقند الدولية للشطرنج ورجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأكد الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي أن البطولة في نسختها الحالية تعتبر إحدى أقوى البطولات على مستوى العالم لكونها تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب من مختلف أنحاء المدارس الشطرنجية العالمية، كما أن المعدل التصنيفي للبطولة هذا العام هو 2556 نقطة مما يجعلها الأعلى تقييماً على مستوى جميع البطولات التي أقيمت على مدار الثلاث سنوات الماضية نسبة لعدد المشاركين.

وأشار عمر نعمان آل علي إلى أن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ينظم سلسلة من الفعاليات تزامناً مع البطولة الرئيسية من بينها بطولة التحدي للمصنفين تحت 2300 نقطة بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة، موضحاً أن جميع مباريات الماسترز يتم نقلها بشكل مباشر على العديد من مواقع الشطرنج العالمية ويعلّق عليها فنياً المحاضر والأستاذ الكبير الهولندي ايفان سوكولوف.

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