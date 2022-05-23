تأجيل سباق القفال

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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أعلنت اللجنة المنظمة لسباق القفال 31 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن تأجيل موعد السباق الذي كان مقررا بين 27-29 الجاري وذلك بسبب الأحوال الجوية وتقارير النشرة البحرية المتوقعة في الأيام المقبلة.

وتدرس اللجنة العليا المنظمة للسباق اختيار الموعد المناسب على حسب ظروف وحالة البحر في الايام المقبلة من خلال مراقبة كل التفاصيل الخاصة بحالة البحر ومتابعة التقارير اليومية لاختيار الموعد المناسب لاقامة السباق.

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