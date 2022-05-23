منتخبنا للجودو جاهز للمنافسات

المصدر: الكويت - وام

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يواصل منتخب الإمارات الوطني للجودو استعداداته في الكويت للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي تستضيفها دولة الكويت. وكانت بعثة منتخبنا وصلت إلى الكويت أول من أمس على أن يبدأ برنامج مشاركة الفريق في فعاليات الدورة غداً.

تدريب

يرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، وتضم محمد جاسم أمين السر المساعد إدارياً وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد مسؤول المنتخب، بجانب المدرب فيكتور سكرتوف لاعب المنتخب السابق، و7 لاعبين هم: أحمد جاسم في وزن تحت 60 كجم، وجور شغيلي تحت 66 كجم، وسعيد النقبي لوزن تحت 73 كجم، وخليفة الحوسني لوزن تحت 81 كجم، ونوجزاري شغيلي لوزن تحت 90 كجم، وارام ريان تحت 100 كجم، وماجو معروف فوق 100 كجم.

واستأنف منتخب الجودو تدريباته أمس على فترتين استعداداً لانطلاقة منافسات البطولة بصالة الشيخ عبد الله الجابر للجودو.

مشاركة

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو استئناف دورات الألعاب الخليجية في دولة الكويت الشقيقة، بمشاركة جميع الدول الخليجية، في مختلف الألعاب الرياضية للجنسين، ما يسهم في توطيد روابط الأخوة بين الشباب الخليجي، والنهوض بالمستوى الفني للاعبين في مختلف الألعاب وزيادة الخبرات في المجالات كافة.

وتمنى لمنتخبات الإمارات في شتى الألعاب التوفيق والنجاح، لما تمثله الدورة من أهمية بالنسبة للمنتخب الشاب استعداداً للمشاركات الإقليمية والدولية لموسم 2022، والتي يواصل برنامج الإعداد لها في بطولة جورجيا من 3 إلى 5 يونيو المقبل بمشاركة قائمة منتخبنا المشارك في تلك الدورة.

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