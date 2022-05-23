سالم عبد الرحمن يتخطى عدلي في افتتاح «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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تخطى لاعب منتخبنا الوطني، سالم عبد الرحمن، المصري أحمد عدلي بطل إفريقيا والعرب في مباراة مثيرة لحساب الجولة الأولى من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج التي انطلقت أول من أمس في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 30 مايو الجاري، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة يمثلون 48 دولة، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 60 ألف دولار.

وحضر افتتاح البطولة، الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وخالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، والدكتور سرحان حسن المعيني، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، والمهندس فتحي جبر عفانة، الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء، وجورجيوس ماكروبولس، رئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط للشطرنج، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحشد غفير من روّاد ومتابعي الشطرنج حول العالم.

وبالتزامن مع تدشين الجولة الأولى بطولة الشارقة ماسترز، انطلقت في التوقيت نفسه مجريات الجولة الأولى من بطولة التحدي، والتي يشارك فيها 60 لاعباً دولياً وتهدف إلى زيادة الاحتكاك للاعبين المواطنين.كما شهدت الجولة الأولى لبطولة الشارقة ماسترز تعادل المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير الروسي فلاديمير فيدوسييف مع الأستاذ الدولي الكبير التركي إيمري كان، وشهدت الطاولة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بخسارة البطل الأرميني الأستاذ الدولي الكبير غابرييل ساركيسيان على يد الأستاذ الدولي الكبير الإسباني دانييل يوفا.

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