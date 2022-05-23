الدراج ميرزا يهدي الإمارات الميدالية الـ 23 في «خليجية الكويت»

المصدر: الكويت - علي الظاهري، أحمد جمال الدين، ياسمين العطار

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أهدى يوسف ميرزا دراج منتخبنا الوطني، الإمارات، الميدالية 23 بدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت، وفاز ميرزا بالميدالية الفضية في سباق فردي ضد الساعة رجال لمسافة 24.7 كم محققاً زمناً قدره 31.27.71 دقيقة، فيما توج الكويتي سيد جعفر العلي بالذهبية والبحريني أحمد مدن بالميدالية البرونزية.

وأكد يوسف ميرزا على إمكانية حصد المزيد من الميداليات في سباق الفردي العام، مؤكداً أن الميدالية الفضية في سباق الفردي والتي جاءت بفارق 47 ثانية عن الدراج الكويتي، تعتبر إضافة لإنجازات المنتخب بالدورة أو بشكل عام، موضحاً أن عامل الأرض لعب دوراً كبيراً في المسابقة ولكن التركيز سيكون أكبر خلال المنافسات المقبلة لاسيما في سباق الفردي العام الذي سيشهد التتويج بميداليتين ذهبيتين.

وبفضية ميرزا وصل حصاد الإمارات إلى 7 ذهبيات، و9 فضيات، و7 ميداليات برونزية في المركز السادس بجدول الترتيب، وعززت الكويت صدارتها بإجمالي 59 ميدالية (22 ذهبية و19 فضية و18 برونزية،) وجاءت البحرين في المركز الثاني بإجمالي 45 ميدالية (17 ذهبية و16 فضية و12 برونزية)، وقطر ثالثاً بإجمالي 39 ميدالية (12 ذهبية و15 فضية و12 برونزية)، وسلطنة عُمان رابعاً بإجمالي 25 ميدالية (11 ذهبية و5 فضيات، و9 برونزيات)، ثم السعودية بإجمالي 34 ميدالية (7 ذهبيات، و9 فضيات، و18 برونزية).

التنس

وشارك منتخبنا الوطني للتنس في 4 مباريات بدور الـ32 للفردي، وتأهل عبد الرحمن الجناحي إلى دور الـ16 بعد تغلبه على الكويتي عبد الرازق عبد الله بنتيجة 6 - 0، 6 - 1، وخسر عبد الله المرزوقي من السعودي عبد الله الفرج وعمر أحمدي من القطري مبارك شنان، فيما تعرض عمر العوضي للإصابة خلال لقائه مع الكويتي بدر عنتر ولم يكمل المباراة.

السلة

وتأهل منتخبنا الوطني إلى نصف نهائي كرة السلة رغم خسارته في ختام منافسات الدور التمهيدي أمام قطر 61 - 72، حيث ضمنت سلة الإمارات الوصول إلى المربع الذهبي بعد حصد 6 نقاط من فوزين متتاليين أمام البحرين والسعودية قبل أن تتعرض لخسارتين أمام الكويت قطر. ويتطلع منتخب السلة إلى نيل بطاقة التأهل إلى الدور النهائي عندما يلاقي نظيره البحريني اليوم في مواجهة ساخنة ستحدد هوية المتأهل إلى قمة السلة الخليجية لملاقاة الفائز من مباراة الكويت والسعودية.

الطائرة

وخسر منتخبنا للكرة الطائرة أمام نظيره البحريني 0 - 3 ليظل رصيده خالياً من النقاط بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي، ويواجه منتخبنا اليوم نظيره السعودي بالجولة الثالثة. وخسر منتخب كرة الطاولة أمام قطر 0 - 3 في مستهل مشواره الخليجي ضمن مسابقة الفرق التي شهدت مشاركة الثلاثي الشاب عبد الله محمد وصلاح البلوشي وعيسى البلوشي، ويسعى منتخبنا إلى حصد أول النقاط عندما يلتقي اليوم السعودية والبحرين.

كرة الصالات

وفي كرة الصالات خسر منتخبنا بصعوبة أمام نظيره البحريني، المرشح الأبرز للفوز باللقب، 3 - 5 في نصف النهائي، ويلتقي «أبيض السيدات» اليوم مع نظيره السعودي في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية، وكان المنتخب السعودي خسر أمام الكويت في نصف النهائي بركلات الترجيح.

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