الشعفار: «الخليجية» أكبر منصة للمواهب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، أهمية دورة الألعاب الخليجية، في تطوير الرياضة الخليجية وتعزيز روح التعاون وروابط الأخوة بين أبناء الخليج، مشيراً إلى أن إدراج 16 لعبة ضمن برنامج النسخة الحالية يؤكد شمولية الدورة التي أصبحت أكبر منصة رياضية لاستعراض المواهب والقدرات الخليجية.وحضر أسامة الشعفار حفل افتتاح دورة الألعاب الخليجية الثالثة والذي أقيم مساء أمس، إلى جانب عدد من الشخصيات والقيادات الرياضية الخليجية بعد تلقيه دعوة من فهد ناصر الصباح رئيس مجلس الأولمبية الكويتية.

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