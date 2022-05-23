ختام بطولة «سلة 3x3» بالشارقة لرياضة المرأة

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت بطولة كرة السلة 3x3، التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أول من أمس، بمشاركة 10 فرق من الهواة، سواءً المواطنات أو المقيمات، بهدف نشر الثقافة الرياضية في المجتمع، والتعريف بالرياضة وقواعد ممارستها، واكتشاف العناصر الموهوبة منهن، والتعرف إلى مستوياتهن من قبل الإدارات الفنية المختصة.

وفاز فريق باسكل تيم بالمركز الأول، فيما حل فريق ون بيس تيم بالمركز الثاني، وفاز فريق النسر بالمركز الثالث، حيث شهدت البطولة إقبالاً كبيراً من جميع المراحل العمرية، سواءً للمشاركة أو متابعة مباريات الفرق، في واحدة من أكثر الرياضات مرونة وبساطة.

من جانبها، أكدت نورة الحمر رئيس قسم الرياضة المجتمعية بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن البطولة قد نجحت في تحقيق أهدافها الرامية إلى التعريف برياضة كرة السلة بين كافة المراحل العمرية بالنسبة للعنصر النسائي، وإيجاد مناسبة رياضية يسعد بها الجميع، ويتفاعل مع منافساتها، وقد بدا ذلك واضحاً، بعد الإقبال الملحوظ على المشاركة، وتكوين الفرق للبدء في البطولة.

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