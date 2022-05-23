أسطورة الملاكمة مايويذر يبهر جماهير أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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قدم أسطورة الملاكمة الأمريكي، فلويد مايويذر، أداء متميزاً ومثيراً، خلال مشاركته في منافسات «ملاكمة الوحدة في أبوظبي»، مساء السبت في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس.

وشهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من الجمهور، الذي استمتع بجولات مفعمة بالإثارة والحماس، بمشاركة عدد من ألمع نجوم الملاكمة وفنون القتال المختلطة، من بينهم الأسطورتان فلويد مايويذر وأندرسون سيلفا. وكما وعد الأسطورة مايويذر الجمهور قبل أيام، قدم الملاكم الأمريكي أداءً مذهلاً، خلال مواجهته مع النجم دون موري، والتي استمرت لثماني جوالات متواصلة.

وتفاعل الجمهور خلال الأمسية المتميزة مع نجوم الملاكمة وفنون القتال المختلطة، أندرسون سيلفا، وبادو جاك ودلفين بيرسون، عقب تحقيق الانتصار في مواجهاتهم خلال هذه الفعالية، التي شكلت واحدة من أكبر الفعاليات، ضمن قائمة فعاليات أبوظبي الرياضية لهذا العام.

وشهدت المنافسات مشاركة نجمين محليين من دولة الإمارات، هما هاني عطيو وبرونو ماتشادو، في مواجهتين ضد بادو جاك وأندرسون سيلفا على الترتيب، حيث حصلا على دعم وتشجيع كبيرين من الجماهير والحضور من محبي اللعبة.

وأقيمت الأمسية ضمن حملة «صيفك معنا أحلى»، لتعزز مكانة الإمارة كوجهة سياحية مفضلة لاستضافة الفعاليات الرياضية.

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