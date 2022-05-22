منتخب هوكي الجليد يدشن مشاركته في الألعاب الخليجية بمواجهة السعودية اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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يدشن منتخبنا الوطني لهوكي الجليد اليوم الاثنين مشواره في منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة المقامة حالياً في الكويت، بمواجهة نظيره السعودي.

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت إلى الكويت أول من أمس السبت للمشاركة في منافسات هوكي الجليد التي تقام على مدار 4 أيام حتى 27 مايو الجاري بمشاركة 4 منتخبات هي الإمارات والسعودية والبحرين والكويت.

ويفتتح منتخبنا الوطني مبارياته بلقاء السعودية يليه مواجهة نظيره البحريني غداً الثلاثاء، ثم مع الكويت يوم الأربعاء المقبل. وقال هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الامارات للرياضات الشتوية رئيس البعثة إننا حريصون على المشاركة في هذا المحفل الخليجي المهم والذي يلتقى فيه الأشقاء من أبناء الخليج العربي في الميادين الرياضية المختلفة لتبادل الخبرات ورفع المستوى الفني والمنافسة الشريفة بين الأشقاء.

وتضم قائمة المنتخب الوطني جمعة الظاهري قائد المنتخب وعمر الشامسي وخالد السويدي ومبارك المزروعي وعيسى المهيري وسيف العامري ومحمد الشامسي وعبد الرحمن الحوسني ومحمد الظاهري وعلي الحداد وإبراهيم بودبس واحمد السويدي وفيصل البلوشي وفيصل السويدي وخليفة المحروقي وعبد الله الهرمودي وعلي سرور واحمد الظاهري وسالم اليافعي وعبدالله الحميدي واحمد المزروعي، فيما يقود الجهاز الفني المدرب ديفيد ريتش، وخالد القبيسي مديراً للمنتخب.

وكان منتخب الإمارات لهوكي الجليد حقق إنجازا تاريخياً بإحرازه الميدالية الذهبية والتتويج بلقب بطل كأس العالم لهوكي الجليد المستوى الثالث ٱ في لوكسمبورغ الشهر الماضي. وخضع أيضا المنتخب لمعسكر تدريبي في أبوظبي استمر لمدة أسبوعين واختتم الخميس الماضي استعدادا لدورة الألعاب الخليجية.

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