ميرزا يهدي الإمارات الميدالية الـ23 في دورة الألعاب الخليجية بالكويت

المصدر: وام

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ارتفعت حصيلة بعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب الخليجية بالكويت بنسختها الثالثة والمستمرة حتى 31 مايو الحالي.. إلى 23 ميدالية ملونة، وذلك بعدما حقق يوسف ميرزا دراج منتخبنا الوطني ميدالية فضية جديدة.

وتقام منافسات الدورة بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتشارك الإمارات فيها بـ 285 رياضيا ورياضية في 16 لعبة فردية وجماعية.

وفي التفاصيل أهدى اللاعب يوسف ميرزا دراج منتخبنا الوطني الإمارات الميدالية الـ23 بدورة الألعاب حيث حقق ميرزا الميدالية الفضية في سباق فردي ضد الساعة رجال لمسافة 24.7 كم بزمن 31.27.71 دقيقة، فيما توج الكويتي سيد جعفر العلي بذهبية المسابقة بزمن 30:39.79 دقيقة، وفاز البحريني أحمد مدن بالميدالية البرونزية بزمن 31:46.43 دقيقة.

وعلى خط آخر أنهى منتخبنا الوطني للتنس منافسات اليوم الأول بالمشاركة في فئة الفردي بـ4 مباريات بدور الـ32 ضمن منافسات الدورة حيث تأهل اللاعب عبد الرحمن الجناحي إلى دور الـ16 بعد تغلبه على نظيره الكويتي عبد الرازق عبد الله بنتيجة 6-0، 6-1.

كما تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة إلى الدور نصف نهائي الدورة، وذلك رغم خسارته في ختام منافسات الدور التمهيدي أمام قطر بنتيجة 61-72، حيث ضمنت سلة الإمارات الوصول إلى المربع الذهبي بعد حصد 6 نقاط من فوزين متتاليين أمام البحرين والسعودية قبل أن يتعرض لخسارتين أمام الكويت مستضيفة البطولة إلى جانب قطر.

ويتطلع منتخب السلة إلى نيل بطاقة التأهل إلى الدور النهائي عندما يلاقي نظيره البحريني يوم غد الاثنين في مواجهة ساخنة ستحدد هوية المتأهل إلى قمة السلة الخليجية لملاقاة الفائز من مباراة الكويت والسعودية.

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