الشعفار يحضر افتتاح دورة الألعاب الخليجية اليوم

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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يحضر أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، حفل افتتاح دورة الألعاب الخليجية الثالثة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تقام تحت رعاية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من 13 حتى 31 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة في 16 رياضة جماعية وفردية.

وتلقى أسامة الشعفار دعوة من فهد ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، لحضور حفل الافتتاح الذي يقام مساء اليوم الأحد بصالة كويت أرينا مجمع 360، بحضور العديد من الشخصيات والقيادات الرياضية الخليجية.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، أهمية الدورة في تطوير الرياضة الخليجية وتعزيز روح التعاون وروابط الأخوة بين أبناء الخليج، مشيرا إلى أن إدراج 16 لعبة ضمن برنامج النسخة الحالية يؤكد شمولية الدورة التي أصبحت أكبر منصة رياضية لاستعراض المواهب والقدرات الخليجية.

ويعدّ أسامة الشعفار، أحد أبرز القيادات الرياضية الخليجية الذين ساهموا في تطوير الرياضة في دول مجلس التعاون وخصوصا رياضة الدراجات الهوائية بفضل دعمه الكبير وحرصه على تطوير المسابقات وتوسيع قاعدة الممارسين لهذه الرياضة في المنطقة.

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