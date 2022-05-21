شهادة معايشة «ألمانية» لمدرب «أبيض سيدات اليد»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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حصل إبراهيم عيسى الأميري المدير الفني للمنتخب الوطني للسيدات، مساعد مدرب المنتخبات لفئات الشباب والناشئين والأشبال ومساعد مدرب الفريق الأول لكرة اليد بنادي مليحة على شهادة معايشة مع الفريق الأول لكرة اليد بنادي«تي بي في ليمجو»، والفريق الأول للسيدات بنادي بلومبيرج الألمانيين وتسلمها من اولاف جرينتز رئيس لجنة المدربين بمقاطعة نورد راين فيستفالين الألمانية.

ووجه الأميري في اتصال مع«البيان» الشكر للمسؤولين عن النادين في المانيا والذين حرصوا على توفير سبل النجاح لتحقيق أهداف معايشة الفرق الألمانية بكوادرها الفنية والإدارية والتنظيمية والتحكيمية،على مستوى فرق الرجال والسيدات إلى جانب المراحل السنية، وقال: رحلة المعايشة كانت ناجحة،واستفدت منها كثيراً، وحضرت مباريات عدة للفريق في الدوري الألماني وتابعت تدريبات فئتي الناشئين والشباب بالنادي، بالإضافة إلى تدريبات الفريق الأول للسيدات بنادي بلومبيرغ

وأضاف: أتقدم بالشكر لاتحاد اليد وإدارة نادي مليحة لتسهيل مهمتي والتي منحتني خبرات عديدة وأتمنى أن أترجمها مع فرق الأندية والمنتخبات.

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