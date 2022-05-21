شباب الأهلي وبني ياس.. مصالحة الجماهير

المصدر: أبوظبي – محمد صادق ــ دبي- إيهاب زهدي

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يلتقي شباب الأهلي وضيفه بني ياس في التاسعة من مساء الأحد، باستاد راشد بدبي، ضمن الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء مصالحة الجماهير، ويتشارك الفريقان في سوء النتائج في آخر 10 مباريات في الدوري، إذ خسر شباب الأهلي 6 مباريات، وتعادل في مباراة، وفاز في 3 مباريات فقط، وهو ما أدى إلى تراجعه كثيراً في الترتيب، فيما خسر بني ياس 5 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وفاز في مباراتين.

ويبحث «فرسان دبي»، عن تعزيز موقعه في المركز الخامس، فيما يتطلع «السماوي»، إلى الارتقاء للمركز التاسع الذي يحتله حالياً برصيد 30 نقطة.

جاهزية

وأوضح مهدي علي مدرب شباب الأهلي أن لاعبيه حصلوا على راحة يوم واحد عقب مباراة الظفرة في الجولة الماضية، وقال: الفريق جاهز للقاء بني ياس، وليس لدينا أي إصابات، ونسعى لمنح فرصة المشاركة في الجولتين الأخيرتين، أمام اللاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة سابقاً.

وأضاف: سندفع بعدد من لاعبي فريق الرديف، ونتمنى أن يقدم اللاعبون المختارون المستوى المأمول، ويستفيدوا من هذه المشاركة، ويحقق الفريق النتيجة الإيجابية التي يؤمنون من خلالها المركز الخامس في الدوري.

معاناة

وأكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس أن «السماوي» لا يمر بمرحلة جيدة في الفترة الأخيرة، ويخوض مباراة شباب الأهلي بعد 5 مباريات متتالية من دون انتصار، مشيراً إلى أن الغيابات وشعور اللاعبين بأن الموسم قد انتهى بالنسبة للفريق وراء معاناة الفريق مؤخراً، وقال: التغييرات التي أجراها في التشكيل والتراجع وتحليل الأداء سيساعده على الوقوف على مستويات اللاعبين، للتجهيز للموسم المقبل، موضحاً أن الموسم شارف على الانتهاء، لكنه تحدث مع اللاعبين لإقناعهم أن الموسم لم ينته بعد وعليهم التركيز لتقديم أداء أفضل في الجولتين الأخيرتين.

وعن الفوز الذي حققه بني ياس برباعية على حساب شباب الأهلي في الدور الأول أكد أن الأمور اختلفت كثيراً عن تلك المواجهة وشباب الأهلي تغير أيضاً وقد لا تتكرر مثل هذه النتائج.

وكشف إيسايلا عن أنه بدأ في عقد اجتماعات مع إدارة شركة الكرة للتحضير للموسم المقبل وكيفية تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد.

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