فريق «تطوير العمل الخليجي» يجتمع على هامش البطولة

المصدر: الكويت، علي الظاهري، أحمد جمال الدين، ياسمين العطار

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عقد فريق عمل متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعه الثاني برئاسة طه بن سليمان الكشري رئيس الفريق، وذلك على هامش ‫دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تقام في دولة ‫الكويت حتى نهاية الشهر الجاري.

وقدم المستشار الفني بمكتب رئيس اللجنة الأولمبية العمانية خالد الحشاني تذكيراً بمحاور الاستراتيجية وخططها التنفيذية، كما تم مناقشة آلية تنفيذ القرار الصادر عن سمو ومعالي وسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بتاريخ 30 سبتمبر 2021 بشأن تغيير الخطة الزمنية للخطة الاستراتيجية لتكون بداية من عام 2022 وحتى أولمبياد لوس انجليس 2028 من إدراج الدورات الخليجية المجمعة والدورات الأولمبية.

واشتمل الاجتماع على تشكيل فرق عمل فرعية للعمل على المحاور الثلاثة للاستراتيجية المعتمدة، وهي فريق منظومة الرياضة الخليجية برئاسة علي جابر المري مدير إدارة المشاريع باللجنة الأولمبية الكويتية، وفريق الرياضة المجتمعية برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية، وفريق الرياضة التنافسية برئاسة والوناس مادن مدير إدارة المشاريع باللجنة الأولمبية البحرينية.

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