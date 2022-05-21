منتخب البادل تنس إلى الكويت غداً

المصدر: الكويت، علي الظاهري، أحمد جمال الدين، ياسمين العطار

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يصل غداً الأحد إلى الكويت منتخبنا الوطني للبادل تنس للسيدات ويضم كلاً من فاطمة شهدور، شمة المهيري، لطيفة السلمان، نوف عمر، فاطمة الجناحي، شيخة الجناحي، فاطمة المديرب، مريم الشامسي.

ويخوض منتخبنا الوطني للبادل للسيدات المنافسات بنادي الكويت الرياضي خلال الفترة 28-24 من الشهر الجاري، وتشهد المسابقة مشاركة 5 منتخبات خليجية بعد اعتذار المنتخب القطري للسيدات عن المشاركة، وتم توزيع المنتخبات الخمسة على 3 تصنيفات الإمارات وعمان في التصنيف الأول، والسعودية والكويت بالتصنيف الثاني، والبحرين بالتصنيف الثالث.

ويفتتح منتخبنا الوطني للسيدات منافسته بمواجهة البحرين بعد غدٍ ثم المنتخب العماني في الـ 26 والمنتخب الكويتي في الـ27 على أن يختتم مشاركته بمواجهة السعودية في الـ28 من الشهر الجاري.

كما يضم منتخبنا الوطني للبادل تنس للرجال عمر العوضي، فارس الجناحي، محمد الجناحي، حمد الجناحي، عبد الله العبد الله، عبد الله أهلي ويخوض منافساته خلال الفترة 28-24 بنادي اليرموك الرياضي ويفتتح مشواره بالدورة بمواجهة المنتخب السعودي في الـ25 من مايو.

من جهة أخرى، يستكمل غداً منتخبنا الوطني للدراجات مشاركته بالبطولة عن طريق يوسف ميرزا ومحمد المطيوعي في سباق الفردي ضد الساعة للرجال لمسافة 26 كم على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، كما يبدأ منتخبنا الوطني للتنس مشاركته بمنافسات بدور الـ32 لفردي الرجال، ويستهل كذلك منتخبنا الوطني لكرة الطاولة مشاركته بالدورة بمنافسات الفرق عن طريق كل من فيصل عباس، عبد الله محمد، صلاح الدين البلوشي، وعبد الله البلوشي، حيث يخوض منافساته خلال الفترة (26-22) بمقر اللجنة الأولمبية الكويتية بمركز شباب جابر الأحمد.

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