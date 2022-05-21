منتخب السلة يفرط في الفوز أمام الأزرق الكويتي

المصدر: الكويت، علي الظاهري، أحمد جمال الدين، ياسمين العطار

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فرط منتخبنا الوطني لكرة السلة في الفوز على نظيره الكويتي ودفع ثمن أخطاء الشوط الثالث بالخسارة 81/75 بعدما سيطر على نصف المباراة الأول الذي أنهاه لصالحه بفارق 12 نقطة وبنتيجة

30/42، مستفيداً من الأسلوب الدفاعي الجيد وإجادته في الرميات الثلاثية، والتي وصلت إلى 7 رميات منها ثلاث لراشد ناصر الزعابي أبرز نجوم المباراة، وأنهى منتخبنا الربع الأول لصالحه 12/19 ثم تقدم في نهاية الربع الثاني بنتيجة 30/42، ويخوض منتخبنا المباراة الأخيرة في المجموعة أمام المنتخب القطري مساء اليوم السبت لتحديد ترتيب المراكز من الثاني وحتى الرابع بعدما حقق المنتخب الكويتي العلامة الكاملة واحتل المركز الأول ليلاقي في الدور قبل النهائي رابع الترتيب، بينما يلتقي الثاني مع الثالث ويتأهل الفائزان إلى النهائي.

وقال الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة، إن دورة الألعاب الخليجية تعتبر محطة خارجية مهمة لأبيض السلة من أجل الخروج بصورة مشرفة مهما كانت التحديات والظروف، وتتميز مسابقة كرة السلة بوجود دور تمهيدي قبل الأدوار النهائية.

معسكر

وأشار بن الحبيب إلى أن منتخب السلة يخوض المنافسات وهو متحرر من الضغوطات، خصوصاً في ظل حديث وسائل الإعلام عن وجود منتخبات خليجية أخرى تبدو أقوى على الورق لأسباب أبرزها وجود لاعبين مجنسين في قائمة بعض الفرق الأخرى، كما أن منتخب الإمارات لكرة السلة يعتبر المنتخب الخليجي الوحيد الذي لم يقم معسكراً خارجياً، لتساهم جميع هذه العوامل في تخفيف عبء الضغوطات عن المنتخب.

وذكر بن الحبيب أن هناك عناصر شابة لم تشارك بداعي الإصابة وكل لاعب مسجل في قائمة المنتخب قادر على إثبات نفسه، وسيحرص منتخب الإمارات على التعامل مع كل مباراة على حدة، موضحاً أن الحسابات تبدو مختلفة بين المنتخبات الخليجية المشاركة، حيث سيشارك منتخبا السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم نهاية شهر يونيو المقبل إلى جانب نهائيات كأس آسيا، بينما تنتظر منتخبات الإمارات والكويت وقطر تصفيات كأس آسيا بعد أسبوع واحد على ختام المشاركة الخليجية.

الصالات

على جانب آخر، فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات للرجال على نظيره السعودي بنتيجة 2-5 بعد خسارته في المباراة الأولى أمام الكويت والمباراة الثانية أمام عٌمان، ويتبقى له مباراة واحدة أمام منتخب البحرين في الـ 24 من الشهر الجاري سيتوقف عليها تأهل المنتخب من عدمه إلى الدور قبل النهائي.

كما خسر منتخبنا الوطني لكرة الطائرة مباراته الافتتاحية أمام نظيره الكويتي بنتيجة 3/0 في المباراة التي أقيمت على صالة الشيخ سعد العبد لله، حيث استثمر المنتخب الكويتي عامل الأرض والجمهور الذي ملأ الصالة طوال فترات المباراة، حيث تقام منافسات الطائرة بنظام الدوري من دور واحد، ويتوج بالمراكز الثلاثة الأولى أعلى المنتخبات حصداً للنقاط.

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