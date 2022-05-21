سلطان بن مجرن: مع محمد بن زايد آفاق مستقبلية واعدة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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قدم سلطان بن الشيخ بن مجرن عضو اللجنة الأولمبية الإماراتية عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية رئيس اتحاد الإمارات لرفع الأثقال السابق أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأضاف: نحن في دولة الأمن والأمان والتسامح والحمد لله بحكمة وقيادة سموه ومقدمين لسموه البيعة والولاء والطاعة ونعاهده أمام الله عز وجل أن نكون جنوده المخلصين، وبذل الغالي والنفيس لأجل حماية المكتسبات الوطنية وصون ما حققته القيادة الرشيد طوال 50 عاماً، ونستشرق جميعاً تحت قيادته الرشيدة نحو مئوية رائدة وآفاق مستقبلية واعدة ومبشرة باستمرار الخير والنماء وجودة الحياة ورفاهية العيش والريادة بين الدول والأمم.

وواصل بن مجرن: كيف لا وقد عرفنا سموه قائداً ومعلماً وملهماً ومحباً للجميع، وصاحب نظرة ثاقبة تركز على الحاضر وتقرأ المستقبل بروح التفاؤل والأمل، ويحظى بإجماع الإماراتيين والمقيمين على اختلاف وتنوع شرائحهم الاجتماعية.

ذكريات

وأكد بن مجرن، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الرياضي الأول قولاً وفعلاً وعاشق للرياضة والراعي والداعم بلا حدود للرياضة والرياضيين من أجل تحقيق بطولات وألقاب تواكب إنجازات الدولة في المجالات الأخرى، ومؤكداً أن الإمارات بفضل توجيهات ومتابعات سموه غدت عاصمة للرياضة العالمية ومصدراً للإلهام والإبداع، ولم ينسى بن مجرن ذكريات وصفها بالخالدة بقوله كان لي الشرف بقربي ومشاركة سموه عن كثب في العديد من المناسبات والأحداث الرياضية، وأبرزها عندما تشرفنا برعاية سموه خلال استضافة الإمارات لبطولة العالم لبناء الأجسام عام 1998.

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