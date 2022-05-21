الدراجات تهدي الإمارات الذهبية الثالثة

المصدر: تصوير:كامل عبد الله، محمود سالم

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ارتفعت حصيلة الإمارات إلى 22 ميدالية ملونة بدورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة، خلال الفترة من 16 إلى 31 الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشارك الإمارات فيها بـ 285 رياضياً ورياضية، يشاركون في 16 لعبة فردية، وجماعية مختلفة، ضمن 111 مسابقة تقام في 12 موقعاً، ويرافق الوفد 39 مدرباً، و24 إدارياً، و12 أخصائياً ومعالجاً.

وحققت لاعبة منتخب الإمارات للدراجات الهوائية، صفية الصايغ، المركز الأول وحصدت الميدالية الذهبية في سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 12.7 كم، الذي أقيم على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، بعدما سجلت زمناً قدره 19:36.31 دقيقة، بفارق ثانيتين عن لاعبة منتخب الكويت، لطيفة الياسين، التي حلت في المركز الثاني محرزة الميدالية الفضية بزمن قدره 19:39.40 دقيقة، فيما جاءت لاعبة منتخب السعودية، دانية سيمباوة، في المركز الثالث، محققة الميدالية البرونزية بزمن قدره 20:02.34 دقيقة، كما لم تكمل اللاعبة زهرة حسين، بسبب الإصابة وانحراف دراجتها خلال السباق.

وحصد يوسف المطروشي الميدالية الفضية في ختام مشاركة منتخبنا الوطني للسباحة بالدورة بسباق 100 متر حرة، مسجلاً زمناً قدره 51.12 ثانية، وتوج بالميدالية الذهبية الكويتي وليد عبدالرزاق بزمن قدره 50.96 ثانية، ونال الميدالية البرونزية القطري محمد محمد بزمن قدره 52.88 ثانية.

الخامس

وحقق لاعبنا عمر الحمادي المركز الخامس في سباق 200 متر صدر بزمن قدره 2.34.55 دقيقة، يليه في المركز السادس يوسف الشامسي بزمن قدره 2.36.74 دقيقة، بينما توج بالميدالية الذهبية الكويتي راشد الطرموم بزمن قدره 2.19.20 دقيقة. واحتل لاعبنا سالم غالب المركز الرابع في سباق 200 متر ظهر بزمن قدره 2.16.58 دقيقة، بينما توج بالمركز الأول القطري يوسف عبدالله بزمن قدره 2.09.62 دقيقة، وحرمت الإصابة لاعب منتخبنا حسين الحمادي من المشاركة في سباق 400 متر حرة.

وتوزعت ميداليات الإمارات الـ22 على 4 رياضات، منها 3 ميداليات ذهبية للدراجات، وذهبية وفضيتان وبرونزيتان للسباحة، وذهبيتان وفضيتان و5 ميداليات برونزية لألعاب القوى، وميدالية ذهبية و4 فضيات للرماية.

رصيد

وبذلك ارتفع رصيد الإمارات إلى 22 ميدالية ملونة بواقع 7 ذهبيات، و8 فضيات، و7 ميداليات برونزية في المركز السادس بجدول الترتيب العام، حيث تصدرت دولة الكويت المستضيفة للدورة الجدول بإجمالي 56 ميدالية، منها 21 ذهبية و17 فضية و18 ميدالية برونزية، فيما جاءت مملكة البحرين في المركز الثاني بإجمالي 43 ميدالية، منها 17 ذهبية و16 فضية و10 ميداليات برونزية، وحلت قطر في المركز الثالث بإجمالي 39 ميدالية، بواقع 12 ذهبية و15 فضية و12 برونزيات، تلتها سلطنة عمان في المركز الرابع بإجمالي ميداليات 25 ميدالية، بواقع 11 ذهبية و5 فضيات، و9 ميداليات برونزية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس بإجمالي 33 ميدالية، بواقع 7 ميداليات ذهبية، و9 ميداليات فضية، و17 ميدالية برونزية.

سعادة

وأعربت صفية الصايغ، لاعبة منتخب الإمارات للدراجات الهوائية، عن سعادتها بالحصول على ذهبية سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 12.7 كم، عقب منافسة قوية بين المشاركات في ظل قوة الرياح، التي زادت من صعوبة السباق، وأظهرت فرق الخبرات والقوة، مؤكدة استعدادها القوي لخوض سباق الفردي العام لمسافة 60 كم، الذي سيختتم منافسات السيدات ضمن دورة الألعاب الخليجية الثالثة، وبذل مزيد من الجهد لتشريف علم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت: فخورة بالمشاركة في هذه النسخة من دورة الألعاب الخليجية، لما تتميز به من مشاركة واسعة لفئة السيدات، والتي تعد من أكبر المشاركات على مستوى البطولات الخليجية، الأمر الذي زاد من ثقل المنافسات وأهميتها، ومثل بيئة ملائمة للخروج للنطاق العربي والعالمي. كما حرصت على توجيه شكرها وتقديرها للطاقم الإداري والفني، الذي ساعدها في الحصول على هذا الإنجاز المشرف، مشيدة بالأجواء الإيجابية، التي كانت تعم المنافسات بين أعضاء منتخبنا، التي أسهمت في مواصلة الإنجازات وإبراز الوجه المشرف للمرأة الإماراتية وقدرتها على رفع راية الدولة عالية خفاقة في جميع المنافسات الخارجية.

تتويج

كما أعرب السباح يوسف المطروشي عن سعادته بالتتويج بالميدالية الفضية في ختام منافسات السباحة في البطولة، التي ضمت العديد من الأبطال وأصحاب الخبرة، مما ينعكس إيجابياً على مشواره القادم في السباحة، متوجهاً بالشكر إلى دولة الكويت الشقيقة على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة لجميع المشاركين، وأضاف المطروشي: إن تفاصيل بسيطة تحسم السباق في رياضة السباحة سيحرص على الاستفادة منها من أجل الاستحقاقات المقبلة، لافتاً إلى أنه توقع أن تشهد البطولة تسجيل أرقام جديدة عطفاً على المنافسة القوية بين أقوى السباحين المشاركين من مختلف أنحاء الخليج، ويتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في الفترة المقبلة، بعد ختام مشاركته في الدورة الخليجية.

نخبة

أبدى مروان الحتاوي مدرب منتخبنا الوطني للسباحة، رضاه عن النتائج التي حققتها بعثة الإمارات للسباحة في النسخة الثالثة لدورة الألعاب الخليجية، إضافة إلى المستوى المميز، الذي قدمه سباحو الإمارات رغم أعمارهم الصغيرة، مما يعطي حالة من التفاؤل باعتبارهم من الخامات الواعدة، لافتاً إلى أن دورة الألعاب الخليجية تعتبر نافذة مهمة لتطوير السباحة وغيرها من الألعاب والرياضات الأخرى، كما أن الحدث يعتبر ملتقى رياضياً بين الأشقاء من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الحتاوي إلى أن العمل في الفترة المقبلة سينصب على تجهيز السباحين النخبة أبرزهم يوسف المطروشي لأولمبياد باريس 2024 إضافة إلى التحضير لبطولة العالم للسباحة، التي ستقام في العاصمة المجرية بودابست في الشهر المقبل، منوهاً بأن اللاعب المطروشي حطم رقمه السابق في سباق 100 متر حرة بعد تسجيله 51.12 ثانية.

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