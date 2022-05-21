منتخب اليد يكسب فريق الشركات ويواجه مليحة اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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قال عبد السلام ربيع المحيربي نائب رئيس اتحاد كرة اليد، أن منتخبنا الوطني لكرة اليد، سيتوجه لدولة الكويت الشقيقة، ظهر غد الاثنين، للمشاركة في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، والتي تقام منافساتها خلال الفترة من 24 ولغاية الأول من يونيو المقبل، والمشاركة بهذا التجمع الخليجي المقام حالياً بدولة الكويت الشقيقة.

وسيخوض منتخبنا عدداً من التدريبات على أرض ملعب البطولة، للدخول بأجواء البطولة، استعداداً لخوض المباراة الأولى الخميس المقبل، والتي سيلتقي فيها مع نظيره القطري، وسيلتقي نظيره الكويتي السبت المقبل، بعدها بيوم، سيواجه المنتخب البحريني، ويختتم منتخبنا مشواره في البطولة يوم الثلاثاء، بنهاية هذا الشهر 31 الجاري، بمواجهة المنتخب السعودي، والعودة لأرض الوطن الأربعاء الأول من يونيو المقبل.

عناصر

وأوضح عبد السلام ربيع، أن معظم أفراد المنتخب من العناصر الشابة، والتي ستستمر مع المنتخب لفترات أطول، معتبراً أن المشاركة في الدورة الخليجية محطة مهمة للمنتخب للاستحقاقات المقبلة، وبالتأكيد لن يكون مشوار فريقنا سهلاً في الدورة الخليجية، وسنسعى لتحقيق أفضل النتائج، رغم الفوارق بين منتخبنا والمنتخبات الخليجية، والتي يتم إعدادها بشكل متواصل على مدار العام، بدنياً وفنياً ونفسياً، مع الاستقرار الفني والإداري بشكل عام لكل منتخب، وتحرص على الوجود والمشاركة في معظم البطولات على مختلف مستوياتها الخليجية والعربية والقارية، وحتى الدولية والأولمبية.

وتمنى نائب رئيس اتحاد كرة اليد، مزيداً من الدعم والتعاون من الجهات الرياضية العليا بالدولة، والمسؤولة عن رياضة الإمارات، إلى جانب العديد من الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، في تسهيل مهمة اللاعبين، من حيث عملية التفرغ والإجازات للاعبين، وخاصة خلال مشاركاتهم في البطولات الخارجية، وهم يمثلون دولة الإمارات.

تجربة

ويخوض منتخبنا اليوم مباراته التجريبية مع فريق مليحة، على أرضه، للوقوف على جهوزية الفريق، والتشكيل النهائي لاختيار 18 لاعباً سيمثلون الدولة في البطولة، وسيخضع بعدها للراحة، استعداداً للمغادرة للكويت الاثنين المقبل. وكان منتخبنا قد فاز على منتخب الشركات بنتيجة 33/22، والشوط الأول 12/16 لمنتخبنا، بختام المباراة التجريبية الأولى للمنتخب، والتي احتضنتها صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل، مساء أمس، والتي تأتي في إطار استعدادات منتخبنا للخليجية.

وشكلت المباراة فرصة للجهاز الفني، بقيادة سعيد غريب، ومساعده صقر عبيد، ومدرب الحراس سعيد راشد، وبحضور الإداري خميس السويدي، فرصة لمشاركةً جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم ضمن القائمة الأولية، وبتشكيلين مختلفين، خلال شوطي المباراة، للوقوف مبدئياً على التشكيلة الأفضل من اللاعبين، وإيجاد البديل الجاهز لكل لاعب، حسب مركزه بالملعب. وشهد المباراة، والتي أدارها الحكمان الدولي عمر الزبير ومعه القاري محمد القريشي، كل من نائب رئيس الاتحاد، ورئيس لجنة الحكام، العميد المتقاعد عبد السلام ربيع المحيربي، ومعه فيصل الطواش عضو مجلس الإدارة.

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