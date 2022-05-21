سلطان بن خليفة بن شخبوط يثمن دعم رئيس الدولة للرياضة

المصدر: وام

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ثمن الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للرياضة والرياضيين .

و قال الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط إن دولة الإمارات وهي تودع قائد سفينة الوطن وراعي مسيرته المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " طيب الله ثراه " بعد رحلة عامرة بالعطاء والبذل والإنجازات على كل صعيد ، تستشرف حقبة جديدة من تاريخها ملؤها الأمل والثقة في ربان السفينة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الذي بذل ولا يزال من أجل وطنه وشعبه ليواصل مسيرة الخير والنماء والرفاه التي وضع أسسها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ورفع بنيانها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.

وأضاف قائلا : سنبقى على العهد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله .. نبايعك على الولاء والطاعة فأنت ربان سفينتنا وقائد مسيرتنا .. واثقون بأنك ستمضي بنا قدما في مسيرة الخير والنماء ليواصل الوطن ازدهاره مستنيرا برؤياكم الثاقبة وحكمتكم المعهودة وقيمكم التي غرسها زايد الخير .

وأكد أن صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله " كان ولايزال الداعم الأكبر للرياضة في دولة الإمارات ، وبفضل دعمه اللامحدود حققت رياضة الإمارات طفرات هائلة خلال السنوات السابقة ونتوقع بمشيئة الله ان تتضاعف الإنجازات الرياضية النوعية خلال المرحلة القادمة بفضل رؤية سموه الثاقبة لأهمية الرياضة .

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