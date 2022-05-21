نخبة نجوم الفنون القتالية في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تستضيف أبوظبي، اليوم، جولة حصرية تجمع بين نجوم من عالم الملاكمة وفنون القتال المختلطة، في صالة الاتحاد أرينا بحلبة ياس، ضمن حملة «صيفك معنا أحلى». من المقرر أن يعود الأمريكي فلويد مايويذر أسطورة الملاكمة العالمية الذي لم يهزم إلى الحلبة بمباراة ضد مواطنه الخطير دون موري، في فعالية «ملاكمة الوحدة في أبوظبي»، تقام في اليوم نفسه مباراة بين أندرسون سيلفا، وبرونو ماتشادو نجمي عالم فنون القتال المختلطة.

وتشهد الفعالية جولة حاسمة بين البلجيكي دلفين بيرسون والبطل إلهام مخلد للفوز بلقب وحزام منظمة WBC الفضي، بالإضافة إلى جولة خاصة تجمع بطل العالم السابق في فئتين من الوزن، السويدي بادو جاك مع هاني عطيو في صراع المحاربين.

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