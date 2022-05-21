رامون لوبيز مرشح للعودة إلى دورينا

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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علمت «البيان» أن البرازيلي رامون لوبيز مهاجم الفيحاء السعودي، أصبح مرشحاً للعودة إلى دورينا، بعد مساهمته في قيادة الفريق للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، لأول مرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح، وسجل اللاعب هدف التعادل لفريقه فور نزوله بديلاً بالشوط الثاني .

كما أحرز إحدى ركلات الترجيح، بعد انتهاء وقت المباراة بالتعادل، وكان اللاعب دافع الموسم الماضي عن ألوان خورفكان، فيما ربطت عدة مواقع على شبكة الإنترنت عودة لوبيز للدوري الإماراتي، مؤكدة اقترابه من دبا الفجيرة الصاعد لدوري المحترفين.

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