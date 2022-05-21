20 ميدالية للإمارات بـ«خليجية الكويت»

المصدر: الكويت - علي الظاهري، أحمد جمال الدين، ياسمين العطار

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رفع وفد الإمارات رصيده من الميداليات إلى 20 ميدالية ملونة ضمن مشاركته بدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت وتختتم نهاية الشهر الجاري. وأهدت الدراجات الميدالية الذهبية الرابعة للإمارات في الدورة بعد فوز منتخبنا الوطني المكون من يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، سيف الكعبي.

بالمركز الأول في سباق فرق ضد الساعة للرجال لمسافة 42 كم بزمن 49:42.23 دقيقة والذي أقيم على جسر الشيخ جابر أحمد الصباح، حيث حلت الكويت في المركز الثاني بزمن 50:29.38 دقيقة، فيما حصلت البحرين على برونزية المركز الثالث بزمن 50:50.34 دقيقة.

وحصد سيف بن فطيس الميدالية الذهبية الخامسة للإمارات بمسابقة الاسكيت برصيد 39 نقطة بعد تأهله ضمن أفضل 4 رماة إلي المرحلة النهائية وتعادله مع منافسه الكويتي منصور الرشيدي بذات النتيجة قبل حسم الميدالية الذهبية بـ«الطلقة الفاصلة» وكسر التعادل، ليتوج الأخير بالفضية ومواطنه محمد الديحاني بالميدالية البرونزية برصيد 29 طبقاً.

وفاز منتخبنا الوطني للسباحة بالميدالية البرونزية عن طريق سالم غالب في سباق 200 متر - متنوع بزمن 2.11.32 دقيقة، كما أضاف عمر الحمادي سبّاح منتخبنا الوطني الميدالية البرونزية بسباق 100 متر صدراً بزمن 1:09.69 دقيقة.

هدف

أكد يوسف ميرزا قائد منتخبنا الوطني للدراجات أنه انتظر 10 سنوات لتحقيق هذه الميدالية في دورة الألعاب الخليجية بالكويت رفقة زملائه بعد أن خسر بفارق ثانية في النسخة الأولى من الألعاب الخليجية عام 2011 بالبحرين، كما لم تأتِ الفرصة للتعويض في النسخة التي تلتها في عام 2015 بالدمام.

حيث لم يتضمن برنامجها رياضة الدراجات، مشيراً إلى أن السباق كان شرساً للغاية في ظل اعتياد أصحاب الأرض، المنتخب الكويتي، على الجسر المستضيف للسباق، ولكن التناغم والانسجام بين أعضاء الفريق تحت قيادة المدرب عبدالله سويدان أثمر عن هذا النجاح والظفر بذهبية المسابقة.

وأعرب عبدالله سويدان، المدير الفني للمنتخبات الوطنية باتحاد الدراجات، عن سعادته بتتويج منتخبنا الوطني للرجال بذهبية فرق ضد الساعة.

وأهدى الرامي سيف بن فطيس الميدالية الذهبية إلى قيادتنا الرشيدة وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على دعم سموه الكبير ومتابعته الدائمة للرياضيين في جميع المحافل.

وقالت منى الشامسي الأمين العام لاتحاد رياضة المرأة، إن الإنجازات ليست بغريبة على بنات الإمارات في المحافل والبطولات الخارجية، حيث سبق للاعبات الدولة حصد العديد من الميداليات في دورات سابقة، أبرزها دورة رياضة المرأة الخليجية، لافتة إلى أننا تعودنا على تحقيق الإنجازات بواسطة لاعبات منتخب ألعاب القوى إلى جانب الرياضات الأخرى التي وضعت فيها بنات الإمارات بصمتها البارزة.

وأفادت الشامسي بأن رياضة المرأة في الدولة تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة ومن قبل «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ما قاد إلى تحقيق العديد من الإنجازات وتقلد المناصب، ما يؤكد أن المرأة الإماراتية في الرياضة تمضي بخطوات ثابتة نحو الأمام، معلنة أن اتحاد رياضة المرأة سيكشف في الفترة المقبلة عن النظام الأساسي إلى جانب وجود خطط واعدة لإعداد اللاعبات بصورة تدريجية وصولاً إلى الحلم الأولمبي.

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