«الترايثلون» يبحث مشاركات المنتخبات

المصدر: (دبي - البيان)

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عقدت لجنة المنتخبات في اتحاد الإمارات لرياضة الترايثلون اجتماعها الدوري برئاسة أحمد الشامسي، وحضور أعضاء اللجنة محسن آل علي، محمد حسن المروي، سارة الاجنف، علي الشحي، الحسن عقيلي، وبحثت اللجنة خلال الاجتماع روزنامة المنتخبات واستعداداتها للمشاركات القارية والعربية والخليجية المقبلة، التي تتضمن البطولة العربية للترايثلون التي تنطلق في مصر الخميس المقبل، وكذلك مشاركة المنتخبات في بطولة الألعاب العالمية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أحمد الشامسي: يحرص مجلس الإدارة على الاستعداد المناسب لكل المنتخبات في هذه المرحلة المهمة التي تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وإضافة إنجازات جديدة تؤكد تطور الترايثلون في الإمارات. وأكد محسن آل علي أهمية المشاركة في جميع البطولات، مضيفاً إنها تساعد في تطوير أداء اللاعبين، خصوصاً بعد إثبات وجودهم في البطولات السابقة.

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