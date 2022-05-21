«الجودو» يشارك في بطولتي جورجيا ومنغوليا غراند سلام

المصدر: أبوظبي - البيان

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قرر اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو أن يشارك منتخبنا الوطني للجودو في بطولة تبليسي غراند سلام بالعاصمة الجورجية خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو المقبل بـ 5 لاعبين، تم ترشيحهم من قبل اللجنة الفنية على ضوء نتائجهم خلال الفترة الماضية ومعسكرات التدريب المتعددة.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن هناك أكثر من 40 دولة حول العالم أكدت مشاركتها في بطولة جورجيا حتى الآن، من بينها 3 دول عربية هي الإمارات والسعودية وتونس، وأن المنتخب الإماراتي سيتحول بعدها إلى منغوليا للمشاركة في بطولة أولان باتار غراند سلام التي تقام خلال الفترة من 24 - 26 يونيو المقبل استعداداً لبطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى، التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2022.

وقال رئيس الاتحاد إن المشاركات الدولية مستمرة للمنتخب وكلها تؤدي إلى الظهور القوي في كل المحافل، وستؤدي في النهاية إلى الاستعداد بأفضل صورة للمشاركة في بطولة العالم لكبار الجودو التي تقام في العاصمة الأوزبكية طشقند خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر 2022، والتي يتطلع لها الاتحاد برؤية طموحة وصولاً لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (أولمبياد باريس 2024).

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