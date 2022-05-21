فندق نادي البطائح.. صرح رياضي استثماري

المصدر: البطائح ـ محمد فضل

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أكد حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح وصيف دوري الدرجة الأولى، أن العمل في فندق النادي يمضي بخطى متسارعة، مشيراً إلى أنه يتوقع الانتهاء من تشييد الفندق في القريب العاجل. وكان النادي قد أعلن في فبراير الماضي عن تشييد فندق 3 نجوم بباحة النادي يشتمل على نزل للاعبين، وسيكون رياضياً واستثمارياً، ويتألف من 3 طوابق قابلة لبناء الدورين الرابع والخامس في المستقبل.

ويشتمل الفندق على 28 غرفة فردية ومزدوجة، و8 غرف مميزة، و5 أجنحة وقاعات اجتماعات وقاعات محاضرات وعيادات طبية وقاعات للأغراض المتعددة، وأوضح الرسم التخطيطي للفندق الرياضي أنه سيصبح من ضمن الخطط الترويجية للسياحة الرياضية في الشارقة بوجه عام ومنطقة البطائح على وجه الخصوص، والفندق بتمويل كامل من الشركات الراعية للنادي وسيعود ريعه لفرق النادي مستقبلاً.

دعم

وأضاف بن حمودة: بلا شك فندق نادي البطائح سيكون دعماً إضافياً لدخل النادي الذي أصبح لا ينقصه شيء بفضل الدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس

الأعلى حاكم إمارة الشارقة.

كما تطرق رئيس نادي البطائح للجهود المقدرة التي يقوم بها عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية نادي الشارقة وأمين السر العام لنادي البطائح والذي يعتبر الدينامو المحرك لنادي البطائح وظهرت بصماته بوضوح منذ تأسيس النادي قبل 10 أعوام وإلى اليوم منوهاً إلى أن (بوسعيد) لا يميل للأضواء والإعلام ويعمل في صمت ولذلك لابد من إعطائه حقه فهو بالنسبة لي «عضدي وسندي» وقمنا بتأسيس النادي من الصفر.

مفخرة

بدوره أشاد عبيد الطنيجي أمين السر العام لنادي البطائح بسير العمل في الفندق والذي يعد مفخرة لمدينة البطائح مشيراً إلى أن عجلة العمل في أندية الإمارة لا تتوقف عن الدوران ونلاحظ في كل ناد مرفق أو ملعب جديد وكل ذلك بفضل الدعم والمتابعة من قبل صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة وفريق عمله إلى جانب متابعة مجلس الشارقة الرياضي ونحن في البطائح فخورون بهذا الصرح...

والذي سيجذب بالتأكيد الأندية الرياضية والتي تأتي مستقبلاً للتباري مع النادي، وعرج الطنيجي إلى صعود فريقه لأول مرة إلى دوري المحترفين في زمن قياسي داعياً اللاعبين إلى قضاء إجازتهم الصيفية ومن ثم العودة إلى النادي استعداداً لمرحلة دوري أدنوك للمحترفين.

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