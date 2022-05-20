بعثة الإمارات ترفع رصيدها إلى 20 ميدالية في الدورة الخليجية بالكويت

المصدر: وام

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ارتفعت حصيلة منتخبات الإمارات المشاركة في دورة الألعاب الخليجية بالكويت بنسختها الثالثة التي تتواصل منافساتها حتى 31 مايو الجاري إلى 20 ميدالية ملونة و ذلك بعدما حقق منتخبنا للدرجات الهوائية للرجال الميدالية الذهبية وسيف بن فطيس ذهبية رماية الاسكيت إلى جانب فوز منتخبنا للسباحة بميداليتين برونزيتين عبر سالم غالب وعمر الحمادي.

وتقام منافسات الدورة بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية من بينهم 285 رياضيا ورياضية يمثلون الإمارات في 16 لعبة فردية وجماعية مختلفة ضمن 111 مسابقة تقام في 12 موقعاً ويرافقهم 39 مدرباً، و24 إدارياً، و12 أخصائياً ومعالجا.

وفي التفاصيل .. حقق منتخب الإمارات للدراجات "رجال" و المكون من يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري، وجابر المنصوري، وسيف الكعبي الميدالية الذهبية في سباق فرق ضد الساعة رجال لمسافة 42 كم بزمن 49:42.23 دقيقة و الذي أقيم على جسر الشيخ جابر أحمد الصباح وحلت الكويت في المركز الثاني بزمن 50:29.38 دقيقة، فيما حصلت البحرين على المركز الثالث بزمن 50:50.34 دقيقة.

كما أحرز سيف بن فطيس الميدالية الذهبية الخامسة للإمارات بمسابقة الاسكيت برصيد 39 نقطة بعد تأهله ضمن أفضل 4 رماة إلي المرحلة النهائية وتعادله مع منافسه الكويتي منصور الرشيدي بالنتيجة نفسها قبل حسم الميدالية الذهبية بـ" الطلقة الفاصلة " و كسر التعادل ليتوج الأخير بالفضية و مواطنه محمد الديحاني بالميدالية البرونزية برصيد 29 طبقا ..

في حين حل عبيد بن ضاوي لاعب منتخبنا الوطني للرماية في المركز الـ 17 بمسابقة الاسكيت برصيد 107 أطباق من أصل 150.

وضمن منافسات السباحة فاز منتخب الإمارات في سباقات الفترة المسائية ليوم أمس "الخميس" بالميدالية البرونزية عن طريق سالم غالب في سباق 200 متر متنوع بزمن 2.11.32 دقيقة فيما فاز القطريان عبد العزيز العبيدلي وعمر أبو العلا بالميداليتين الذهبية والفضية للمسابقة بأزمنة 2:08.83 و 2:09.20 على الترتيب، وأضاف عمر الحمادي سباح منتخبنا الوطني الميدالية البرونزية بسباق 100 متر صدر بزمن 1:09.69 دقيقة، فيما فاز الكويتي راشد الطرموم بالذهبية بزمن 1:02.81 دقيقة، والقطري محمد محمود بالميدالية الفضية بزمن 1:05.48 دقيقة.

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