اتحاد ألعاب القوى يختار تشكيلة المنتخبات الوطنية للمراحل السنية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أخطر اتحاد ألعاب القوى، أندية الدولة بأسماء اللاعبين واللاعبات المطلوب مشاركتهم في تجمع المنتخبات الوطنية للشباب والشابات والناشئين والناشئات المقررة خلال يونيو المقبل، على أن يتم إخطار الأندية لاحقاً بتوقيت ومكان التجمع.

وتضم قائمة لاعبي الشباب كلا من علي محمد جاسم (الوصل)، حمدان خميس عيد، سيف سالم عبد الله الحتاوي وحمدان خميس عبيد (حتا)، سلطان وحمدان ناصر مسعود، سعيد محمد نور، عدنان علي كرمي، هزاع خالد عبيد، ناصر سعيد الكثيري، عبد الله خميس مرزوق (النصر)، محمد سلمان سيف، حمدان ناصر علي (الشارقة)، محمد سالم عوض (الإمارات)، حمد محمد سالم اليحياني (اتحاد كلباء)، فيصل مصطفى محبوب (شباب الأهلي)، فهد إبراهيم موسى (مليحة).

فيما تضم قائمة الناشئين المختارة للمنتخب الوطني لهذه المرحلة السنية كلاً من سعيد وليد سعيد الوتري وإبراهيم محمد هلال (دبا الحصن)، محمد سعيد الشحي ومحمد يحيى الشميلي (الرمس)، أحمد سعيد صالح وأحمد رسلان الغباغبي (الحمرية)، محمد سالم عوض آل علي (الإمارات)، حمد صالح حمد (حتا)، مكتوم أمين مثني (النصر)، محمد أحمد محمد المشعل، ياسر سالم جوهر وراشد عبيد سالم (اتحاد كلباء)، حمد أحمد صالح محمد (خورفكان).

قائمة الشابات

وبالنسبة لقائمة الشابات، فضمت اللاعبات موزة سليمان الشحي (الإمارات)، فاطمة رضا حلمي، عذبة أحمد سعيد اليماحي، مريم محمد يوسف البلوشي، فريدة سعيد محمد الشامسي، رحمة توفيق عبد المنعم (الشارقة لرياضة المرأة)، مها خلفان عبيد الغول، جواهر خليفة عبيد (دبا الحصن)، ميثاء محمد أحمد (الإمارات).

وضمت قائمة المنتخب الوطني للناشئات، اللاعبات سارة خليفة الصريم، آية أحمد راشد عبيد، ريان إبراهيم محمد، فاطمة شامس أحمد، عائشة أحمد سعيد، عائشة أحمد الشحي (دبا الحصن)، مريم عبد الله أحمد، مهرة حسن راشد (البطائح)، مريم محمد شهاب، حصة محمد يوسف البلوشي، مريم محمد أحمد، شوق ونوف عبد العزيز مبارك (الشارقة لرياضة المرأة)، شيخة محمد أحمد، ريان إبراهيم محمد (لإمارات).

وتتخصص تلك المنتخبات في مسابقات 100 و400 متر عدو، و1500 و5000 متر جري، والوثب الطويل، ورمي القرص والرمح، والإطاحة بالمطرقة لمرحلة الشباب، و110 أمتار حواجز، و100 و400 متر عدو، والوثب الطويل، و1500 و5000 متر جري، ورمي القرص والرمح، والإطاحة بالمطرقة لمرحلة الناشئين، و100 متر حواجز، و100 متر عدو، و1500 متر جري، ورمي القرص للشابات، و110 متر حواجز، و100 و200 و400 متر عدو، و100 و110 متر حواجز، و1500 و5000 متر جري، ورمي القرص لمرحلة الناشئات.

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