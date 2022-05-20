«رجبي» الإمارات والسعودية ينظمان «بطولة الصداقة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اتفق الاتحادان الإماراتي والسعودي للرجبي على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الاتحادين تشمل عدداً من البنود أهمها إقامة بطولة الصداقة بين الاتحادين وإدخال الرجبي ضمن دورة الألعاب الرياضية الخليجية المقبلة، وإقامة دورات مشتركة للمدربين والحكام ومعسكرات مشتركة بين المنتخبين لاكتساب اللاعبين للخبرات الدولية، وقد تمت مناقشة الترتيبات الخاصة لآليات تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمنها مذكرة التفاهم، وسيتم توقيع المذكرة في وقت ومكان يحددان لاحقاً.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد بين اتحاد الإمارات للرجبي ونظيره السعودي، «عن بُعد» بحضور محمد الزعابي الأمين العام، وسعود بالشالات رئيس لجنة المنتخبات، وسعود عبدالله النعيمي رئيس لجنة التسويق والاستثمار وعبد الرحمن بوخاطر رئيس لجنة الإعلام الحديث والمواقع الإلكترونية، ونزار مهران مدير الخدمات المساندة للاتحاد، ومن جانب الاتحاد السعودي علي الدجاني رئيس الاتحاد وأمل الجرافي المدير التنفيذي.

وقال محمد سلطان الزعابي: نحن على ثقة بأن مردود التعاون بيننا سيكون إيجابياً وسيخدم الطرفين تحت مظلة عربية خليجية موحدة لتقوية التواصل والترابط وتوحيد رؤيتنا، مؤكداً أن هذا التنسيق سيثمر بشكل إيجابي خلال المرحلة المقبلة، وسيرفع من سقف طموحات هذه الرياضة الأولمبية تحت رعاية الاتحاد الآسيوي للرجبي واللجان الأولمبية الإماراتية والسعودية.

وقال أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي إنه تم خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع المهمة التي تخص أوجه التعاون بين الاتحادين وتبادل الخبرات خصوصاً التي اكتسبها اتحاد الإمارات خلال السنوات العشر الماضية وتقديمها إلى الاتحاد السعودي الذي تم إشهاره منذ فترة قليلة.

ومن جهته رحب علي الدجاني رئيس الاتحاد السعودي للرجبي بالتعاون المشترك، وقدم شكره لمجلس إدارة الاتحاد الإماراتي، وأبدى سعادته بهذا الاتفاق لتدعيم أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك من أجل التواجد العربي والخليجي وتواصله بالمجتمع الرياضي الدولي.

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