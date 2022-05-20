اختتام بطولة «حمد بو شبص» لكرة اليد بنادي الشارقة

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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اختتمت بنجاح بطولة المغفور له حمد بوشبص الإداري السابق لكرة اليد والتي نظمها نادي الشارقة بنسختها الثانية على مدار ثلاثة أيام احتضنتها ملاعب النادي وشهدت مشاركة 8 فرق من المراحل السنية للعبة تم تقسيمهم لمجموعتين حسب الفئات العمرية وأقيمت مبارياتهم بنظام الدوري من دور واحد، وتأهل منها أول وثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي أقيم بنظام خروج المغلوب.

وحرصت إدارة الألعاب الجماعية بالنادي أن يحمل كل فريق اسم أحد نجوم اللعبة بالنادي، وهي فريق أحمد هلال، وفريق فراس محمد، وطارق شاهين، وخالد سعيد، ورحمة غالب، وسعود بلال، ومحمود فايز، ومحمد إسماعيل.

النتائج والترتيب

وفي فئة الأشبال والناشئين فاز بالمركز الأول فريق «محمد إسماعيل» والميداليات الذهبية والكأس، وتلاه فريق «رحمة غالب» الوصيف بالميداليات الفضية، وفي منافسات فئة الصغار فاز بالمركز الأول فريق «طارق شاهين» والميداليات الذهبية والكأس، والوصيف فريق «محمود فايز» والميداليات الفضية.

وحصل على لقب الهداف في المرحلتين الأشبال والناشئين كل من محمد مصطفى وياقوت خميس، وجائزة أفضل لاعب ذهبت إلى حمدان يوسف ووليد خالد، وتم اختيار كل من عمر يوسف ومانع راشد أفضل الحراس في البطولة، أما جائزة اللاعب المثالي حصدها عبد الله علي ويوسف حسن.

التتويج والتكريم

وعقب ختام فعاليات البطولة قام كل من جاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد، ويوسف أحمد مشرف المراحل السنية للعبة، بحضور ماجد بو شبص شقيق الراحل حمد بو شبص، بتتويج الفرق الفائزة، واللاعبين الحاصلين على الجوائز الفردية في البطولة، كما تم تكريم حكام البطولة، بقيادة الحكم الدولي السابق ياسر سليم، وأم الزين بنت مبارك ونوال مبارك، ونرمين جابر، وراشد محمد، وأحمد الماس.

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