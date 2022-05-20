«الإمارات للدراجات» وصيفاً في جولة إيطاليا

المصدر: (روما - وام)

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حقق فيرناندو غافيريا من فريق الإمارات للدراجات الهوائية وصافة المرحلة 11 من جولة إيطاليا، وتمكَّن منافسه ألبيرتو دينيز من تجاوزه بفارق ضئيل جداً في نهاية المرحلة محققاً المركز الأول، بينما حل سيمون كونسوني «كوفيديس» في المركز الثالث. وأقيمت المرحلة على مسار مستوٍ بطول 203 كم انطلاقاً من سانتاركانغيلو دي رومانا وصولاً إلى ريغيو إيميليا. وتقام غداً المرحلة 12 من الجولة على مسار بطول 202 كم، انطلاقاً من بارما وصولاً إلى جينوفا.

وقال فيرناندو غافيريا: كنت أسعى إلى الفوز في هذه المرحلة، لكن عليَّ أن أتقبّل المركز الثاني، فقد قدَّم دينيز أداءً أقوى وكان أسرع مني في النهاية. انطلقت في وقت مبكر بعض الشيء محاولاً الاستفادة من الرياح، إلا أنه تمكَّن من انتزاع فوز مستحق.

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